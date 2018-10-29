Таммисте: если бы в Эстонии президента выбирал народ, Кальюлайд много приобрела бы от продолжительных визитов в Нарву

Напомним, что этой осенью президент проведет в Нарве в общей сложности более трех недель, и после своего первого продолжительного визита, который проходил с 28 августа по 6 сентября, Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве с 12 по 16 ноября, а также с 26 ноября по 1 декабря. И вот эту последнюю неделю она со своей канцелярией будет работать в еще официально не открытом театральном центре Vaba Lava, в помещениях, арендуемых Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), а 1 декабря поучаствует в открытии центра.

Жить президент будет, как и во время своего первого продолжительного визита в августе-сентябре, в небольшой гостинице Elektra, а чем будет заниматься, в мэрии пока не знают.

”Абсолютно ничего неизвестно”, — отвечает мэр Нарвы Тармо Таммисте на вопрос о программе следующего визита президента.

В свою очередь Нарва не делает какие-то предложения, рекомендации Керсти Кальюлайд, чья канцелярия сейчас, вероятно, еще готовит ее рабочее нарвское расписание.

”Предложения мы, конечно, сделаем, если нас об этом попросят”, — говорит Таммисте, считающий, что инициатива должна идти с той стороны.

- По прошествии пары месяцев с первого продолжительного визита в Нарву президента как вы оцениваете его результаты? Что получила Нарва от него? На что надеетесь в связи с ее пребыванием в Нарве в ноябре?