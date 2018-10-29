29.10.2018, 20:50

Таммисте: если бы в Эстонии президента выбирал народ, Кальюлайд много приобрела бы от продолжительных визитов в Нарву

 (3)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Таммисте: если бы в Эстонии президента выбирал народ, Кальюлайд много приобрела бы от продолжительных визитов в Нарву
Foto: Roman Vikulov, Delfi

В ноябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд нанесет два продолжительных визита в Нарву, но чем будет заниматься в приграничном городе, власти Нарвы пока не знают. Мэр города Тармо Таммисте считает, что жизнь в Нарве идет, прежде всего, на пользу президенту, ее популярности.

Напомним, что этой осенью президент проведет в Нарве в общей сложности более трех недель, и после своего первого продолжительного визита, который проходил с 28 августа по 6 сентября, Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве с 12 по 16 ноября, а также с 26 ноября по 1 декабря. И вот эту последнюю неделю она со своей канцелярией будет работать в еще официально не открытом театральном центре Vaba Lava, в помещениях, арендуемых Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), а 1 декабря поучаствует в открытии центра.

Жить президент будет, как и во время своего первого продолжительного визита в августе-сентябре, в небольшой гостинице Elektra, а чем будет заниматься, в мэрии пока не знают.

”Абсолютно ничего неизвестно”, — отвечает мэр Нарвы Тармо Таммисте на вопрос о программе следующего визита президента.
В свою очередь Нарва не делает какие-то предложения, рекомендации Керсти Кальюлайд, чья канцелярия сейчас, вероятно, еще готовит ее рабочее нарвское расписание.

”Предложения мы, конечно, сделаем, если нас об этом попросят”, — говорит Таммисте, считающий, что инициатива должна идти с той стороны.

- По прошествии пары месяцев с первого продолжительного визита в Нарву президента как вы оцениваете его результаты? Что получила Нарва от него? На что надеетесь в связи с ее пребыванием в Нарве в ноябре?

- Ну какие ожидания?.. Это то же самое, что надеяться на господа Бога. Она не та персона, которая решает какие-то проблемы. И очень глупо было бы с нашей стороны говорить ей, что нам вот этого не хватает, или нужно сделать вот это. Причем тут она? У президента есть свои задачи. То, что она приняла такое решение, приезжает в Нарву, живет здесь во время длительного рабочего визита, общается с очень многими и сами разными людьми в Ида-Вирумаа, само по себе уже очень хорошо. Не сомневаюсь в том, что мнение нарвитян о президенте изменилось очень сильно. В первую очередь из-за того, что Керсти Кальюлайд стала первым президентом, вышедшим на улицу в Нарве и поговорившим с людьми на том языке, который они понимают, не пользуясь переводчиком, не ограничив свое общение кругом официальных лиц. Если бы у нас были прямые выборы президента, Кальюлайд заработала бы благодаря своим визитам к нам серьезную поддержку у местных избирателей.

- Это результат для президента. А для города? Для его имиджа?

- Так много позитивного как в этом году, раньше про Нарву не писали. И началось это не с приезда президента в августе. То время, когда про Нарву думали как о городе, в котором лучше из машины не выходить, осталось далеко в прошлом. А если захотеть, то можно и в Кярдла по морде получить.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве

29.10.2018
В Индонезии разбился самолет, погибли 189 человек. В Ахтме же под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина.Яна Тоом заявила международному изданию, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими. Смотрите также интервью Delfi c Наташей Королевой.
Подробнее

Аналитик: рост зарплат может привести к тому, что вы останетесь без работы

29.10.2018
Аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон сказал, что если быстрый рост зарпалаты кажется работнику хорошей вещью, то в итоге у людей с низкой или более старой квалификацией он может отнять работу, передает Rahageenius.
Подробнее



Таммисте: если бы в Эстонии президента выбирал народ, Кальюлайд много приобрела бы от продолжительных визитов в Нарву

29.10.2018
В ноябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд нанесет два продолжительных визита в Нарву, но чем будет заниматься в приграничном городе, власти Нарвы пока не знают. Мэр города Тармо Таммисте считает, что жизнь в Нарве идет, прежде всего, на пользу президенту, ее популярности.
Подробнее

ФОТО: Сегодня по всей Эстонии в качестве протеста закрылись 55 аптек, оставив больных без лекарств

29.10.2018
В понедельник в два часа дня 55 аптек по всей Эстонии закрыли свои двери в качестве протеста. Таким образом они хотели привлечь внимание к законодательству, согласно которому все эти аптеки нужно окончательно закрыть к июню следующего года.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €

Государство закажет исследование влияния трансграничной торговли за 100 тысяч евро

29.10.2018
Министерство финансов заключило с PricewaterhouseCoopers Advisors контракт на 81 900 евро для проведения исследования, целью которого является анализ рисков акцизной политики и влияние на экономическую среду в условиях трансграничной торговли. Вместе с налогом с оборота исследование обойдется в 100 000 евро.
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: Водители, будьте осторожны — с грузовиков на проезжую часть падают куски льда

29.10.2018
Читатель прислал Delfi видео и решил напомнить водителям, что нужно быть осторожным на дороге с грузовиками в это время года — с крыши их прицепов могут слететь большие куски льда на проезжую часть.
Подробнее

На площади Компасси в центре города хотят воздвигнуть 13-этажное здание. Таллинн не поддерживает застройку

29.10.2018
Земельный департамент выставил участок в 645 м2 по улице Гонсиори, 11 (на скрещении улиц Рейманна, Гонсиори и Манеэжи) на аукцион в конце 2015 года по цене 540 тысяч евро. Город тогда добивался отмены аукциона, чтобы сохранить площадь как общедоступную, и просил бесплатного отчуждения ее Таллинну. Но Земельный департамент с этим не согласился. Теперь на участке хотят воздвигнуть 13-этажное жилое и коммерческое здание, сообщает Раэпресс.
Подробнее


На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры

29.10.2018
Новым президентом Бразилии стал Жаир Болсонару, который выиграл второй тур выборов с результатом в 55% голосов. ”Эта страна принадлежит всем нам, бразильцам по рождению или по духу, Бразилия разных мнений, цветов и ориентаций”, — заявил 63-летний политик в первой телевизионной речи после избрания, пообещав ”изменить судьбу” страны, пишет "Медуза".
Подробнее

ВИДЕО| Советы от известных блогеров: что НЕ надо делать иностранным путешественникам, отправляющимся в Эстонию

29.10.2018
Авторы известного туристического Youtube-канала "Destination Tips" дали несколько советов путешественникам, которые только собираются в Эстонию. Они выделили 10 вещей, которые (по их мнению) в нашей стране делать нельзя. С какими из них вы согласны?
Подробнее