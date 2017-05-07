Талантами будущего признаны уже 15 молодых дарований из Ида-Вирумаа

Проводимый уже в седьмой раз конкурс ”Талант будущего” ждет заявок от молодых талантов, чтобы помочь им на пути к мечте признанием и стипендией в 1500 евро. До сих пор победы на конкурсе удалось достичь 15 молодым жителям Ида-Вирумаа, таланты и успехи которых в науке, музыке, спорте, общественных проектах сегодня признаны как в Эстонии, так и за ее пределами.

Так, любитель физики и математики Константин Дукач, который в прошлом году был удостоен титула ”Научный талант”, находится в списке лучших участников разных соревнований и конкурсов. В их числе уже и бронзовая медаль на международной олимпиаде по естественным наукам 2016 года, на которой молодой нарвитянин, будучи одним из призеров всеэстонской олимпиады, представил Эстонию. Константин также успешный шахматист. Полученную стипендию молодой человек использует для участия в других соревнованиях и конкурсах.

Увлекающаяся языками и литературой Елизавета Лазонен, признанная в 2015 году Талантом будущего, на сегодняшний день успешно приняла участие в таких соревнованиях как президентский конкурс ”Дадим слово будущему!” и международный проект Every voice matters. Жительница Кохтла-Ярве, мечтающая поступить в Шотландский университет, потратила стипендию на изучение эстонского языка и частично на сдачу теста Cambridge English: Advanced.

Признанная Талантом будущего 2014 уроженка Нарвы Валентина Москалева на сегодняшний день возглавила комиссию по образованию и культуре Молодежного собрания Таллинна, является членом комиссии по молодежной работе и защите детей Нарвского городского собрания, а также координирует проект Союза молодёжных объединений Эстонии ”Молодые наблюдатели на выборах” по Таллинну и Харьюмаа.

Получивший стипендию культурного таланта аж в 13 лет полный тезка знаменитейшего эстонского композитора Арво Пярт благодаря стипендии смог приобрести личную барабанную установку. В 2016 году молодой талант из Вока занял третье место на национальном конкурсе барабанщиков и вместе с биг-бендом Йыхвиской музыкальной школы принял успешно участие в 39-м международном фестивале молодых музыкантов. Сейчас Арво продолжает учебу в музыкальной школе и играет в группе, которую они создали с одноклассниками.

По словам директора по связям с общественностью Maxima Eesti Кати Любобратец, организаторов конкурса радует каждое достижение молодежи. ”Нынешние Таланты будущего подчеркивают, что победа на конкурсе придала им уверенности и энергии, чтобы продолжить путь к мечте, — рассказала Любобратец. — Мы готовы поддержать и остальные молодые таланты из Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии, а потому призываем их подать заявку на проводимом сейчас конкурсе”.

Конкурс ”Талант будущего” инициирован в 2011 году торговой сетью Maxima Eesti с целью поддержать талантливых учеников 5-12 классов на пути к их мечте. За 6 лет определено 137 Талантов будущего. В этом году титулы и стипендии до 1500 евро ждут 12 учеников 5-12 классов в четырёх категориях. Cрок подачи заявок — 15 мая. Всю подробную информацию можно получить на страничке www.tulevikutalent.ee.