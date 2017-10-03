Сыпь, понос и больное горло: что за вирус преследует детей в Ида-Вирумаа?

По словам руководителя службы по связью с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури, по состоянию на вчерашний день в Йыхви и Нарве врачами было зафиксировано восемь случаев обнаружения инфекции. Коды диагнозов у пациентов в этих городах разные, поэтому о прямой связи между ними говорить не приходится.

По словам Салури, подобные вспышки время от времени случаются, и особенно в учреждениях, где много детей. По оценке департамента, ничего необычного ни с точки зрения клинической картины, ни с точки зрения количества заболевших нет.

”На основании клинической картины был поставлен диагноз "вирусный энтерит иного типа". Все заболевшие ходят в Русскую основную школу Йыхви. По словам медсестры Русской основной школы Йыхви, у них заболело семь человек. По словам медсестры йыхвиского детского сада ”Калевипоэг”, у них четыре заболевших ребенка с симптомами в виде сыпи в области рта, рук и ног”, — сказала Салури.

"По состоянию на вчерашний день в Нарве было зарегистрировано четыре случая заражения энтеровирусом (вирусный энтерит иного типа). Все дети получили лечение в Нарвской больнице. ”По словам врача, болезнь протекала в легкой форме. По данным местных семейных врачей, в августе и сентябре в Нарве увеличилось количество обратившихся на прием. У пациентов наблюдались следующие симптомы: сыпь, понос, схожие с тонзиллитом явления. В большинстве случаев врачи ставили в качестве диагноза кишечную вирусную инфекцию неясной этимологии, которую не надо дополнительно регистрировать в Департаменте здоровья. Некоторые врачи брали у детей анализы и на вирусы Коксаки, и результаты были негативными”, - отметила Салури.