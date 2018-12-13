Светофоры на Таллиннском шоссе в Нарве перенастроили на ”зеленую волну”

После месячного тестирования нового светофорного режима, фирма IBFoor OÜ представила результаты проделанной работы на комиссии Нарвской горуправы по безопасности дорожного движения.

Для непрерывного движения по Таллиннскому шоссе водителям необходимо соблюдать скоростной режим 45-50 км/ч.

В новом режиме светофоры работают по-разному, в зависимости от дня недели и времени суток.

В будние дни и в субботу:

7.00-9.30 – от ул. Раху по направлению в сторону Петровской площади

9.30-22.00 – от ул. Энергия по направлению в сторону Таллинна

В воскресенье:

7.00-22.00 – по направлению в сторону Таллинна

Светофоры на перекрестке Таллинна мнт. - Кангеласте - Креенхольми всегда работают с 6.30 до 23.00.

Для того, чтобы найти оптимальное время работы разрешающего и запрещающего сигнала светофоров осенью прошлого года Департамент городского хозяйства заказало исследование движения автотранспорта по Таллиннскому шоссе.