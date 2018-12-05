05.12.2018, 07:05

Свершилось: Йыхвиская русская основная школа снова ”в строю”. Что изменилось?


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
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Свершилось: Йыхвиская русская основная школа снова ”в строю”. Что изменилось?
Foto: Jevgenia Parv

После большого ремонта для ребят вновь распахнула двери Йыхвиская основная школа. В открытии обновленного здания приняла участие министр образования и науки Майлис Репс.В школе с современной и качественной учебной средой смогут учиться более 500 учеников, сообщает "Вестник Йыхви".

Foto: Jevgenia Parv

”Я очень рада, что учащиеся и учителя Йыхвиской русской основной школы получат современную учебную среду, в которой приятно учиться и учить”, — сказала Майлис Репс и добавила, что местная школьная сеть приводится в соответствие с потребностями региона. ”Я уверена, что в будущем в этой школе вырастет еще много поколений счастливых ребят”, — сказала министр.

Пристальное внимание в последние годы государство стало обращать на приведение в порядок школьной сети в регионах. Те местные самоуправления, которые отказались от содержания гимназического звена или те муниципалитеты, где уже имеется государственная гимназия, могли подать заявку для получения средств на реновацию и строительство школьных зданий. Проекты содержали предложения, как сделать здания школ более удобными для обучения и более экономичными. В рамках прошлогоднего конкурса ”Приведение в порядок основных школ”, проведенного целевым учреждениемInnove, субсидии получила и Йыхвиская русская основная школа.

Для начала нужно было решить вопрос, куда же временно переедут ученики. Решение было найдено — и ребята вместе с педагогами в декабре прошлого года переместились в Ида-Вирумааскийучебный центр.
Стоит заметить, что подготовительная работа шла в течение двух с половиной лет. Поскольку здание школы было сдано в эксплуатацию в 1975 году,в 2015 году ему исполнилось 40 лет, понятно, что многое амортизировалось, и перемены и реновация, исходя из современных требований, были просто необходимы.

Foto: Jevgenia Parv

”Мы провели огромную предварительную работу — были сделаны всевозможные экспертизы технического состояния здания, поскольку в нынешних условиях, когда используются различные современные технические решения, электрическая система не выдерживала такой нагрузки, некоторые отдельные системы не работали в полном объеме.Все техносистемы были амортизированы, кроме того, основная часть окон выходила на солнечную сторону, что создавало ”эффект сауны”. Поэтому все нужно было приводить в соответствие с европейскими требованиями”, — рассказала директор Йыхвиской основной школы Ирина Шульгина.

Длительное время представители школы выбирали подходящий именно этому зданию проект, для этого они ездили по другим самоуправлениям, где уже были обновлены основные школы, знакомились с проектными решениями, советовались с компетентными специалистами.

Одним из требований, предъявляемых к зданию с финансирующей проект стороны, стало уменьшение его площадей. Теперь здание школы поделено на две части, одна из которых станет ”домом” для части кружков Йыхвиского центра культуры и интересов.

”Да, стало теснее, хотелось бы больше свободного пространства”, — улыбается директор школы, ”но и на имеющихся в нашем распоряжении 4 тысячах квадратных метров мы постарались организовать все так, чтобы детям было удобно учиться и отдыхать”.

В здании Йыхвиской основной школы была полностью проведена перепланировка — теперь на двух этажах есть открытое пространство, на котором тоже возможно вести учебную деятельность. Выиграли в метрах и благодаря тому, что библиотеку перенесли на цокольный этаж.

Поменялся и вход в школу — теперь вход со стороны Нарвского шоссе используют посетители бассейна, а новый вход — со стороны магазина стройматериалов парадный и просторный, как и планировалось.

На время ремонта, как уже упоминалось выше, ребята были переведены в Ида-Вирумааский центр профессионального образования. По словам директора школы, чувствовали они себя там вполне комфортно.

”Им там нравилось, потому что это было что-то новое и интересное. Им нравилось то, что они целый день находились в одном помещении, у них образовалось свое пространство для общения, там была длинная часовая перемена, когда все школьники обедали в одно и то же время.
Детям так это понравилось, что мы хотим пересмотреть организацию перемен и сделать тоже одну большую — тогда появится временной промежуток для неформального общения”, — делится планами Ирина Шульгина.

ТОП

Что же изменилось в школе после масштабной реновации, кроме обновления всех коммуникаций и свежего ремонта в кабинетах?

”Мы получили очень качественные, хорошо спланированные мастерские для мальчиков, помещения для занятия рукоделием и домоводством для девочек, в виде отдельных блоков — кухонные уголки, которые объединяются в одно пространство.

У мальчиков теперь есть возможность заниматься обработкой металла и дерева в условиях современного оборудования, например, специальных пылесосов, подведенных к рабочему месту. Появилась современная лаборатория для естественнонаучных предметов, где все организовано для того, чтобы проводить практические занятия”, — рассказала директор.

Наша справка

Общая стоимость проекта по реновации здания Йыхвиской основной школы составила 3 430 543 евро, из которых 2 915 581 евро было выделено из Европейского фонда регионального развития. Вклад местного самоуправления составил 514 581 евро. Учебная среда здания отвечает современным требованиям и учитывает специфику обучения по методу языкового погружения. Это позволяет лучше выполнять требования учебной программы и развивать новый подход к обучению.

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