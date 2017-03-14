Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым

Судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи начнется в Вируском уездном суде 10 апреля и пройдет за закрытыми дверями.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Вируской окружной прокуратуре, отметив, что заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.

Обвинение предъявлено двум 19-летним молодым людям, одного обвиняют в убийстве девочки, другого — в сокрытии преступления.