Суд признал бывшего нарвского префекта виновным в подделке документов

В Нарвском судебном доме было оглашено решение по делу, в котором бывшего нарвского префекта Артура Пярноя обвиняли в присвоении 19 173,49 евро, подделке документов и их использовании.

Суд оправдал Пярноя по статье о присвоении денег, но наказал его за подделку документов и использование фальшивых документов денежным взысканием в размере 1369 евро, сообщил корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь судов первой и второй инстанций Янар Филиппов.

Согласно обвинению, будучи членом правления фирмы Sidiv Õigusbüroo OÜ, Пярноя присвоил в 2013 году находящиеся во владении предприятия, но принадлежащие другому человеку 19 173,49 евро.

Речь идет о 300 000 крон, которые этот человек одолжил фирме на основании заключенного 22 июля 2008 года договора о займе. Согласно обвинению, Пярноя подделал договор займа и представил суду фальшивый договор вместе с заявлением.