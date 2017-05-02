Суд наказал бравших взятки силламяэских техосмотрщиков условными сроками

В рамках согласительного производства Вируский окружной суд признал виновными двух работников Vlad Auto OÜ из Силламяэ, которые при совершении оценки технического состояния транспортных средств неоднократно брали взятки и подделывали документы.

Решением от 21 апреля суд наказал Павла Миловидова 3 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 4 года, а Виктора Плотникова 2 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, мужчинам запрещено проводить техосмотры в течение 3 лет.