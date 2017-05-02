02.05.2017, 17:30

Суд наказал бравших взятки силламяэских техосмотрщиков условными сроками


rus.delfi.ee
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Viru Maakohus
Viru MaakohusFoto: Ilmar Saabas

В рамках согласительного производства Вируский окружной суд признал виновными двух работников Vlad Auto OÜ из Силламяэ, которые при совершении оценки технического состояния транспортных средств неоднократно брали взятки и подделывали документы.

Решением от 21 апреля суд наказал Павла Миловидова 3 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 4 года, а Виктора Плотникова 2 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, мужчинам запрещено проводить техосмотры в течение 3 лет.

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