Суд наказал бравших взятки силламяэских техосмотрщиков условными сроками

В рамках согласительного производства Вируский окружной суд признал виновными двух работников Vlad Auto OÜ из Силламяэ, которые при совершении оценки технического состояния транспортных средств неоднократно брали взятки и подделывали документы.
Решением от 21 апреля суд наказал Павла Миловидова 3 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 4 года, а Виктора Плотникова 2 годами 11 месяцами и 27 днями заключения с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, мужчинам запрещено проводить техосмотры в течение 3 лет.
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