Суд начался: директор нарвского детсада категорически не признает себя виновной

Александр Гамазин в свою очередь заявил, что не дело прокурора высказывать мнение об организации судебного процесса, так как только суд отвечает за соблюдение прав обвиняемого. Гамазин также указал на то, что ни о какой экономии и ”сбережении” судебного переводчика речь идти не может, так как, выступай он на эстонском, переводчику опять же пришлось бы переводить его слова — уже на русский, являющийся родным языком Татьяны Корелиной, посчитавшей, что перевод в ходе судебного заседания ей необходим.

Судья Иннокентий Меньшиков согласился, что судебный переводчик должен переводить и то, что говорит защитник.

19 ноября 2016 года 11 педагогов и помощников педагогов ”Красной шапочки”, работающие по программе языкового погружения, должны были отправиться на ”Полярную мызу” Кукрузе, где планировалась экскурсия на эстонском на тему истории уезда.

Поездку стоимостью 300 евро оплачивал образовательный фонд Innova. За пару дней до назначенной на субботу поездки от нее отказалось абсолютное большинство педагогов, вошедших в первоначальный список. Директор предложила поучаствовать в ней желающим, в том числе техническим работникам, на добровольной основе, и набралось 14 человек. Они побывали на мызе, но список участников изменен не был, и поехавшие подписались напротив фамилий оставшихся дома коллег, получив свидетельства об участии в мероприятии не на свое имя, сочтя, что это простая формальность.

Отдел культуры заплатил организатору мероприятия предоставленными Innova средствами. По версии Корелиной, именно бухгалтеры обратили внимание на то, что мероприятие прошло в субботу, сочтя, что участникам поездки нужно оплатить рабочие часы в этот день, затребовав все необходимые для этого документы. Таким образом ”работа” в тот день была оплачена тем, кто в поездке не участвовал, а те, кто съездил добровольно, денег не получили.

Татьяну Корелину обвиняют в том, что она ввела в заблуждение нарвский Отдел культуры, представив ему таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада была выплачена зарплата за 19 ноября 2016 года, когда они, якобы, находились на обучении — фактически на нем отсутствовали. А также в том, что подписала и подала отчет об учебной поездке, отметив в качестве участников входивших в первоначальный список и получивших свидетельства от организующей обучение фирмы людей, что не соответствовало действительности.

”Виновной себя абсолютно не признаю”, — ответила директор детсада на соответствующий вопрос судьи.

В деле более 20 свидетелей. После выступления первых из них, Александр Гамазин предложил отказаться от вызова остальных, так как бухгалтеры Отдела культуры уже дали показания, а работники детсада еще на стадии досудебного расследования все как один подтвердили, что их подписи подделаны не были, хотя прокуратура изначально заявляла именно об этом. Отказ от допроса свидетелей судья посчитал абсолютно невозможным, так как сторона обвинения считает важным их участие в судебном процессе.

Татьяна Корелина стала директором ”Красной шапочки” той же осенью 2016 года, выиграв соответствующий конкурс, итоги которого распоряжением горуправы были утверждены 21 сентября. Корелина вошла в конфронтацию с нарвскими властями в 2014 году, являясь тогда директором детсада Kuldkallake и возглавив борьбу за сохранение этого учебного заведения. В конце концов, детский сад объединили с другим дошкольным учреждением, а большинство сотрудников, в том числе и Татьяну Корелину, сократили.