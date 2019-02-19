Суд изменил приговор: Андрея Красноглазова и Институт Пушкина оштрафовали на 8500 евро

Красноглазов был признал судом виновным в присвоении, подделке документов и использовании поддельных документов. За эти правонарушения суд принял решение наказать его штрафом в совокупном размере 2500 евро, а также взыскать с него процессуальные расходы в размере 810 евро, сообщает rus.err.ee.

Институт Пушкина как юридическое лицо был признан виновным в подделке документов и использовании поддельных документов, и, согласно решению суда, должен будет уплатить штраф в размере 6000 евро, а также процессуальные расходы в размере 810 евро.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Тартуском окружном суде в течение 15 дней.

Прокуратура в ходе судебного процесса утверждала, что в 2014-2015 годах Красноглазов неоднократно и незаконно обращал в свою пользу или в пользу третьих лиц часть средств, которые горуправа выделяла Институту Пушкина на организацию в Нарве факультативного преподавания школьникам математики, физики, химии, истории и русского языка. Общая сумма присвоенных средств были оценена в 8955,42 евро.