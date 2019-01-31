Строительство восточной границы: первый большой тендер объявлен

Руководитель бюро интегрированного управления границей PPA Эгерт Беличев сказал Delfi, что наряду со строительным тендером будет отдельно объявлен тендер на передачу данных и технику мониторинга.

Egert Belitšev, PPA Foto: Tiit Blaat

Первый этап тендера охватывает 23,5 км от т. н. тройного пункта (Эстония, Латвия, Россия) до погранпунка Лухамаа. По словам Беличева, это одна из самых тяжелых территорий: ”Там есть места, где находятся пруды, реки, озера. Строить там сложно. И именно в этом районе обычно происходит больше всего случаев незаконного пересечения границы. Кроме того, в отличие от строительства шоссе, действовать придется на очень узкой полосе. В противном случае можно оказаться на территории России или частной земле”.

PPA

Всего планы касаются 135,6 км, но, по словам Беличева, строить все сразу неразумно. ”Наша цель — чтобы объемы работы за один раз были оптимальными и обеспечивали поставщикам равные возможности”, — сказал он и добавил, что, исходя из опыта, масштабные проекты часто затягиваются. По плану победитель строительного тендера будет объявлен осенью, работы начнутся в конце текущего года или начале следующего и будут завершены к 2022.