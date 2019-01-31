Строительство восточной границы: первый большой тендер объявлен

Сегодня был объявлен тендер на первый этап строительства восточной границы. Департамент полиции и погранохраны посчитал целесообразным вести строительство поэтапно. Если все пойдет по плану, полностью строительство завершится через семь лет.
Руководитель бюро интегрированного управления границей PPA Эгерт Беличев сказал Delfi, что наряду со строительным тендером будет отдельно объявлен тендер на передачу данных и технику мониторинга.
Первый этап тендера охватывает 23,5 км от т. н. тройного пункта (Эстония, Латвия, Россия) до погранпунка Лухамаа. По словам Беличева, это одна из самых тяжелых территорий: ”Там есть места, где находятся пруды, реки, озера. Строить там сложно. И именно в этом районе обычно происходит больше всего случаев незаконного пересечения границы. Кроме того, в отличие от строительства шоссе, действовать придется на очень узкой полосе. В противном случае можно оказаться на территории России или частной земле”.
Всего планы касаются 135,6 км, но, по словам Беличева, строить все сразу неразумно. ”Наша цель — чтобы объемы работы за один раз были оптимальными и обеспечивали поставщикам равные возможности”, — сказал он и добавил, что, исходя из опыта, масштабные проекты часто затягиваются. По плану победитель строительного тендера будет объявлен осенью, работы начнутся в конце текущего года или начале следующего и будут завершены к 2022.
”Тендер на следующий участок планирует объявить сразу после окончания этого”, — сказал Беличев. По его словам, последний тендер будет объявлен в 2024 году, а работы завершатся в 2026. При этом он подчеркнул, что все даты сейчас не являются окончательными.
В качестве стоимости восточной границы изначально называлась цифра в 70 млн евро, которая позже выросла до 320,3 млн евро. По заверению Беличева, больше она увеличиваться не будет.