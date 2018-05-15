Строительство велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу зависит от землевладельцев

Строительство велосипедной дорожки между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу может застопориться из-за собственников земельных участков вдоль будущей трассы, которые выдвигают свои условия, пишет ”Виру Проспект”.

А именно: кто-то готов безвозмездно отдать часть своей земли, по которой планируют проложить велосипедную дорожку (речь идет о территории, которая начинается от памятника ”Танк” и до границы Нарва-Йыэсуу), кто-то хочет продать свою землю городу, есть владельцы земельных участков, желающие оформить на них сервитут (то есть ежегодно получать арендную плату за пользование своей землей), а четверо собственников ставят условием, чтобы к их участкам были сделаны дополнительные подъезды.

Однако Департамент шоссейных дорог категорически против дополнительных въездов, так как считает, что при этом будет нарушаться безопасность велосипедистов.

”Таким образом, нам необходимо искать компромиссные решения, — описывает ситуацию заведующая службой проектов Нарвской горуправы Анне Веево. — И город Нарва в лице департамента развития и экономики (поскольку велосипедная дорожка между Нарвой и Усть-Нарвой — это наш проект) начал вести переговоры с собственниками земельных участков, их около 30 человек”.