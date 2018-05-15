15.05.2018, 16:19

Строительство велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу зависит от землевладельцев

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rus.delfi.ee
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Строительство велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу зависит от землевладельцев
Иллюстративное фотоFoto: Karli Saul

Строительство велосипедной дорожки между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу может застопориться из-за собственников земельных участков вдоль будущей трассы, которые выдвигают свои условия, пишет ”Виру Проспект”.

А именно: кто-то готов безвозмездно отдать часть своей земли, по которой планируют проложить велосипедную дорожку (речь идет о территории, которая начинается от памятника ”Танк” и до границы Нарва-Йыэсуу), кто-то хочет продать свою землю городу, есть владельцы земельных участков, желающие оформить на них сервитут (то есть ежегодно получать арендную плату за пользование своей землей), а четверо собственников ставят условием, чтобы к их участкам были сделаны дополнительные подъезды.

Однако Департамент шоссейных дорог категорически против дополнительных въездов, так как считает, что при этом будет нарушаться безопасность велосипедистов.

”Таким образом, нам необходимо искать компромиссные решения, — описывает ситуацию заведующая службой проектов Нарвской горуправы Анне Веево. — И город Нарва в лице департамента развития и экономики (поскольку велосипедная дорожка между Нарвой и Усть-Нарвой — это наш проект) начал вести переговоры с собственниками земельных участков, их около 30 человек”.

По словам А. Веево, если переговоры зайдут в тупик, можно, конечно, пойти в суд, но времени на это нет: проект по строительству велосипедной дорожки должен быть подан в программу для софинансирования до 31 декабря. — Или мы подаем проект, или остаемся без него, — говорит Анне Веево. — Но деньги, отпущенные на велосипедную дорожку, не пропадут: в нашем резервном списке есть проект по строительству Стокгольмской площади в Старом городе, будем осуществлять его.

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