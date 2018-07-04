04.07.2018, 19:05

Строительство и содержание восточной границы Эстонии обойдется в 320 млн евро

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rus.delfi.ee
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Eesti idapiir
Eesti idapiirFoto: Argo Ingver

По данным МВД Эстонии, стоимость сооружения инфраструктуры и системы технического мониторинга эстонско-российской государственной границы в течение 11 лет ориентировочно составит 250,3 млн евро плюс расходы по техническому уходу и общему содержанию до 2026 года – дополнительно 70 млн евро.

Нынешние источники покрытия предусматривают на сооружение восточной границы, расходы по техническому уходу и общему содержанию в общей сложности 96,8 млн евро. Согласно оценкам, потребность составляет 320,3 млн евро, поэтому на подведомственную МВД сферу Министерство финансов планирует целевое направление из резерва дополнительных средств в сумме 223,5 млн евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на калькуляцию МВД.

По оценкам экспертов, стоимость сооружения восточной границы в ценах 2017 года составит 188-194 млн евро, что соответствует прогнозу, представленному в феврале этого года, однако рост цен в строительстве и удлинившийся на шесть лет строительный период могут повысить стоимость строительства границы еще примерно на 62 млн. Также следует учесть, что окончательная стоимость строительства пограничных инфраструктур сформируется по результатам тендеров.

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