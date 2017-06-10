Строительство дорожного узла в Силламяэ вызывает жалобы

Сооружение двухуровневого перекрёстка шоссе и железной дороги в Силламяэ уже приближается к финишной прямой, но за последнее время данная стройка дала несколько поводов для недовольства местных жителей.

Так, силламяэский предприниматель Андрей Абин с удивлением узнал, что новый дорожный объект сделает сложнее доступ к его бизнес-недвижимости.

Абину принадлежит недвижимость в силламяэском сангородке — по адресу Тервисе, 21, где находится автомастерская. Как рассказал Андрей ”ИП”, до строительства дорожного узла к этой мастерской можно было подъехать, свернув с шоссе на маленькую местную дорогу, которая вела прямо к объекту, а при новой конфигурации автомагистрали эта старая местная дорога закрылась, однако первоначально проектом предполагалось, что к недвижимости Тервисе, 21 можно будет легко попасть с новой сборной дороги, которую строят рядом с основной трассой. Но бизнесмен испытал разочарование, когда узнал, что этого поворота со сборной дороги не будет, хоть она и пройдёт рядом с мастерской, а вместо того ему предлагают два варианта объезда: один — длиннее, через больничный городок, а второй — короче, но по старой, узкой и разбитой дороге, которую даже не заасфальтируют, а всего-навсего покроют крошкой. К тому же этот объезд не позволит маневрировать крупным машинам, а для Абина, по его словам, важно, чтобы к Тервисе, 21 могли подъезжать и грузовики.

Абин добавил, что хотя и является собственником объекта в непосредственной близости от дорожной стройки, но не получал никаких приглашений на обсуждение этого проекта и никаких извещений о том, что прямой поворот к его бизнес-недвижимости будет закрыт.

Удлинение неизбежно

Руководитель строительной сферы восточного филиала Департамента шоссейных дорог — заказчика стройки — Анти Пальми пояснил газете, что нормы проектирования не позволяют планировать съезды на автодорожных рампах, ибо рампа требует от водителя повышенного внимания, а съезд создал бы в этом смысле дополнительные помехи.

- Соединение с Тервисе, 21 обеспечивается через улицу Тервисе, и это неизбежность, что повышение безопасности движения (в данном случае — строительство разноуровневого пересечения с железной дорогой) может принести части недвижимостей удлинение дистанции доступа, — сказал Пальми.

Представитель шоссейного ведомства утверждал, что на стадии согласования проекта всем затрагиваемым лицам, включая Абина, отправили соответствующие письма, но от собственника Тервисе, 21 никакой обратной связи получено не было. О закрытии дорожного съезда говорилось и на публичном собрании по поводу проекта в 2015 году.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг добавил в среду, что дополнительный въезд прямо со сборной дороги, который хочет получить Абин, всё равно был бы односторонним, а для движения в обратном направлении клиентам Тервисе, 21 пришлось бы пользоваться дорогой через сангородок. Что же касается второго объезда, который действительно планируется покрыть крошкой, то горуправа поддерживает просьбу бизнесмена о том, чтобы шоссейники нашли возможность покрыть эту дорогу асфальтом.

Просят дополнительные автобусы

Более 60-ти горожан также попросили мэрию города об организации до конца строительства дополнительных рейсов городского автобуса в сторону силламяэских садов и того же сангородка, куда во время стройки стало трудно добраться. Речь о специальном ”летнем” автобусе для садоводов, который при городской поддержке ходит каждый год, но, по словам инициаторов обращения, сейчас он переполнен и рейсов в день делает всего два, а с учётом работающих в больничном городке надо бы больше.

Вице-мэр города Александр Канев дал понять, что удовлетворить эту просьбу не так легко, как кажется. Он рассказал ”ИП”, что графики работы у нескольких социальных учреждений в силламяэском больничном городке разные, поэтому сколько допрейсов потребовалось бы — неясно, во-вторых, руководство этих учреждений такой проблемы перед городом и не ставило, наконец, если увеличивать число рейсов или превращать ”летний” автобус в полноценный маршрут, то это — поиск денег в бюджете и конкурс госпоставки, а пока этим заниматься, на стройке месяца через полтора вопрос и так решится.

- У нас есть джентльменская договорённость с фирмой, обслуживающей ”летний” автобус, о том, что если они видят — пассажиров очень много, то могут вызвать ещё один автобус, если таковой у них в это время в отстое, но это сразу, а в другое время свободного транспорта у них нет, — сказал Канев. Он отверг возможность перекроить в пользу временного увеличения рейсов на сады расписание основной городской линии — маршрута N 34, поскольку у городского маршрута свои договор и финансирование. Город и так в этом году выделил на оплату городской и ”летней” линий больше денег.

Инициатор коллективного заявления Игорь Провоторов сказал газете, что ему руководители работающих в сангородке больницы и учреждения попечения, напротив, подтверждали потребность в дополнительных рейсах для работников. По словам Провоторова, силламяэсцы сейчас в поисках короткого пути над стройкой в сторону садов и больницы иногда просто идут по портовой железной дороге.

Алексей СТАРКОВ

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Тервисе, 21 рядом с новой дорогой, но поворота здесь уже не будет.