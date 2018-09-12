12.09.2018, 18:51

Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

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rus.delfi.ee
EST 8
Relvaomanikud
RelvFoto: Vallo Kruuser

Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы.

По подозрению в стрельбе полиция задержала 65-летнего мужчину. В больницу с огнестрельным ранением доставлена 63-летняя женщина.

О данном происшествии сообщила соседка, которая услышала крики о помощи. По первоначальным данным, в квартире была драка, прозвучало два выстрела.

Как сообщается, после звонка в Центр тревоги, на место происшествия за считанные минуты приехала группа быстрого реагирования и задержала подозреваемого.

Ранее подозреваемый не наказывался в уголовном порядке, однако у него есть действующее разрешение на оружие. Детали происшествия будут установлены в ходе следствия.

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