Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

По подозрению в стрельбе полиция задержала 65-летнего мужчину. В больницу с огнестрельным ранением доставлена 63-летняя женщина.

О данном происшествии сообщила соседка, которая услышала крики о помощи. По первоначальным данным, в квартире была драка, прозвучало два выстрела.

Как сообщается, после звонка в Центр тревоги, на место происшествия за считанные минуты приехала группа быстрого реагирования и задержала подозреваемого.

Ранее подозреваемый не наказывался в уголовном порядке, однако у него есть действующее разрешение на оружие. Детали происшествия будут установлены в ходе следствия.