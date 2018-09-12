Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы.
По подозрению в стрельбе полиция задержала 65-летнего мужчину. В больницу с огнестрельным ранением доставлена 63-летняя женщина.
О данном происшествии сообщила соседка, которая услышала крики о помощи. По первоначальным данным, в квартире была драка, прозвучало два выстрела.
Как сообщается, после звонка в Центр тревоги, на место происшествия за считанные минуты приехала группа быстрого реагирования и задержала подозреваемого.
Ранее подозреваемый не наказывался в уголовном порядке, однако у него есть действующее разрешение на оружие. Детали происшествия будут установлены в ходе следствия.