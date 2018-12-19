Стоит ли ждать коллапса на нарвской границе в наступающие праздники, и что нужно обязательно учитывать путешественникам

Хотя в прошлый зимний праздничный сезон границу на нарвском участке пересекло рекордное количество автомобилей, в частности накануне окончания каникул, 7 января 2018-го, через нее в российском направлении проехало так много машин, сколько не было уже 23 года, а именно 1300, очередей на выезде из Эстонии удалось избежать.

Столпотворение было на российской стороне 2 января 2018-го, когда россияне устремились в Эстония. Очередь в Ивангороде растянулась на пару километров, но все же время ожидания не превышало 5 часов.

В этом году обещают, что с эстонской стороны пограничники и таможенники будут работать еще более интенсивно, а позволит это сделать то, что участие именно таможенных работников в пограничном контроле усилится.

Замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти сказал Delfi, что таможенники уже в прошлый сезон активно использовали предоставленное им право осуществлять пограничный контроль.

”В связи с тем, что в это время грузового транспорта на границе мало, в той части таможенно-пограничного пункта ”Нарва-1”, где его досматривают, будем работать с легковым транспортом”, — рассказывает Кутти.

По его словам, таможенники помогут пограничникам выполнять их функции и на пешеходном пункте.

Мижуй добавляет, что, вероятно, пара из ”будок”, в которых оформляют легковой транспорт на выезд в Россию, станет работать с въезжающим транспортом.

Кутти все-таки советует российским гостям иметь в виду, что какие-то задержки в работе границы возможны. ”Может быть, в острые моменты придется ждать пару часов. Но напомню, что еще несколько лет назад время ожидания иногда превышало сутки, то есть все очень сильно изменилось к лучшему”, — говорит чиновник.

Каких изменений ждать в новом году?

С начала года, как сообщал rus.err.ee, осложнится ситуация с въездом в Россию лизинговых автомобилей.

Антс Кутти предупреждает читателей Delfi, что и до того момента нужно очень тщательно взвешивать, стоит ли ехать на лизинговом автомобиле в Россию, чтобы успеть там сесть на поезд или самолет, например, или по-другому делу, подразумевающему срочность.

”Неожиданности там возможны”, — говорит Антс Кутти.

Ввозить товаров для личного пользования можно будет меньше

С 1 января 2019 года будут существенно снижены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в Россию. На данный момент допускается ввоз товаров для личного пользования, если их таможенная стоимость не превышает суммы, эквивалентной 1500 евро (на воздушном транспорте — 10000 евро), а их общий вес не должен превышать 50 кг.

С первого дня нового года эти нормы будут снижены: с 1500 евро до 500 евро, с 50 кг до 25 кг. Перемещение товаров выше установленных значений возможно при уплате пошлины, составляющей 30 процентов от стоимости товара.