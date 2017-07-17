Статистика: каждый пятый абитуриент Академии МВД родом из Ида-Вирумаа

В этом году в Академию МВД было подано 166 заявлений из Ида-Вирумаа, из них 72 заявления поступило от выпускников школ, в которых академия проводит курс внутренней обороны, сообщает Академия внутренней безопасности.

Среди абитуриентов из Северо-Восточной Эстонии наибольшей популярностью пользовались факультеты профессионального и высшего образования по специальности полицейского, за ними следуют таможенные и налоговые специальности.

Каждый пятый абитуриент Академии МВД родом из Ида-Вирумаа, притом что доля выпускников ида-вируских гимназий составляет менее 10% от общего числа выпускников. Согласно результатам опроса, проведенного социологической фирмой Emor, ученики школ из Северо-Восточной Эстонии считают Академию МВД престижным учебным заведением.

Результаты опроса порадовали ректора академии Катри Райк. ”Особенно радует тот факт, что ребята из Ида-Вирумаа, еще учась в средней школе, выбирают специальность внутренней безопасности”, — сказала Райк. ”Это пополнит ряды наших полицейских и налоговиков сотрудниками с русскими корнями, в результате чего Эстония будет более сильным и сплоченным государством”, — добавила она.

Уже семь лет подряд под руководством Академии МВД в гимназиях Ида-Вирумаа в качестве предмета по выбору преподается курс внутренней обороны. За эти годы с различными специальностями внутренней безопасности ознакомились несколько сотен гимназистов. По заверениям ректора, курс внутренней обороны в Ида-Вирумаа весьма перспективен, а с завершением строительства Нарвского колледжа условия для обучения изменятся только в лучшую сторону.

На курсе внутренней обороны приобретаются необходимые в будущем навыки

В течение длящегося два года курса ребята основательно знакомятся со специальностями академии. Цель обучения заключается в том, чтобы ученики приобрели знания и навыки, необходимые для работы в области защиты общественного правопорядка, погранохраны, пожарной и спасательной работы, а также для работы налоговиком, таможенником или тюремным работником.

Выпускник Нарвской Солдинаской гимназии Илья Кульпин выбрал модуль внутренней обороны по рекомендации одноклассников. Он очень доволен пройденным курсом, и сейчас подал документы в Академию МВД на специальность полицейского.

”В первый год учебы в гимназии Академия МВД была для меня, так сказать, запасным вариантом. После окончания школы и прохождения военной службы я планировал присоединиться к Скаутскому батальону, но пройдя курс внутренней обороны, я все же решил поступать в Академию МВД”, — рассказал Кульпин. Будущим гимназистам он также советует пройти этот модуль, поскольку полученные на курсе знания пригодятся в повседневной жизни.

”Мы с гордостью можем констатировать, что работа, которую мы выполняли со всей душой многие годы, приносит ощутимые плоды”, — с радостью рассказал нам бывший ректор академии, преподаватель курса внутренней обороны Прийт Мянник. ”Из школ Ида-Вирумаа, где преподается курс внутренней обороны, в этом году нам поступило больше заявлений, чем из уездов Ярвамаа, Пыльвамаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа вместе взятых”.

Он также добавил, что ребята, прошедшие курс внутренней обороны, принимают тщательно взвешенное решение о своем будущем образовании. ”Молодые люди идут в академию не под влиянием сиюминутных эмоций. На протяжении двух лет они основательно изучали эту сферу, и точно знают, куда подают документы”, — прокомментировал советник Академии внутренней безопасности.

В Нарве Академия МВД тесно сотрудничает с Нарвской Ваналиннаской государственной школой, Солдинаской гимназией, Кесклиннаской гимназией и гимназией Пяхклимяэ. Курс внутренней обороны ведется также в Йыхвиской гимназии и в городе Кохтла-Ярве в Ярвеской Русской гимназии.

Ребята учат не только основы безопасности, но и язык

Одна из целей, которую преследует курс внутренней обороны — это языковое погружение для русскоязычных учащихся. По словам Прийта Мянника, курс обороны дает отличную возможность попрактиковаться в эстонском и русском языках.

”На курсе внутренней обороны ребята изучают как просто бытовой эстонский язык, так и профессиональные фразы и выражения. В этом случае будущий специалист внутренней обороны будет на хорошем уровне владеть и эстонским, и русским языком”, — прокомментировал он. ”К тому же ребята и с эстонским, и русским языком общения вместе занимаются в лагерях, практикуются в языках и знакомят друг друга с родным краем”, — добавил Мянник.

Кандидатам, желающим поступить в академию, родным языком которых не является эстонский, необходимо пройти тест на владение эстонским языком. На вступительных экзаменах за последние два года тест на знание языка сдали 96% ребят из Ида-Вирумаа, прошедших курс внутренней обороны.