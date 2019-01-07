07.01.2019, 21:01

Старожилы Вока говорят, что подобных субботней трагедий там не случалось по меньшей мере полвека


Роман Викулов
Роман Викулов
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Старожилы Вока говорят, что подобных субботней трагедий там не случалось по меньшей мере полвека
Foto: Roman Vikulov, Delfi

В минувшую субботу из Ида-Вирумаа поступила печальная новость. В поселке Вока 7-летняя девочка упала с обрыва. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

7 января в Вируской окружной прокуратуре сказали Delfi, что обстоятельства и причины трагедии продолжают выясняться в рамках уголовного производства и пока никакой новой информации нет.

Между тем, происшествие вызвало обсуждение на тему того, не стоит ли принять какие-то меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Пять жителей Вока, с которыми пообщался Delfi, считают, что в строительстве забора вдоль обрыва на морском побережье смысла нет и вряд ли кто-то даст на это деньги, а также отмечают, что для поселка трагедия была исключительной.

”Лично я живу в Вока более пятидесяти лет, и такого никогда не случалось. На том месте люди сами сделали площадку для пикников. Молодежь там собиралась, но насколько это популярное место, сложно сказать. Я знаю эту семью. Обычные люди. Девочка пошла бы в школу осенью… Они полтора или два года назад вернулись в Вока, до этого жили в Пярну. Я не знаю, конечно, как там все произошло, но уверена, что это трагическая случайность. Весь берег у нас такой… Надо просто это иметь в виду, и быть очень осторожными”, — сказала Delfi жительница Вока Элле. Ее подруга, Вальве, с ней полностью согласна и говорит, что местные жители привыкли к особенностям морского побережья, а туристов в их краях бывает не так много.

- Как считаете, были ли в данном трагическом случае предпосылки, чтобы он произошел, то есть была ли возможность со стороны властей сделать побережье более безопасным? Может действительно давно пора поставить заборы вдоль глинта?

- Это была, по-моему, трагическая случайность. Люди в этих краях живут сотнями лет. Нереально построить ограждение вдоль всего крутого берега. Люди должны помнить об опасности, быть осторожными, но когда-то все-таки случается несчастье. Зимой, конечно, особенно опасно у берега — из-за снега, из-за льда, сказал Delfi житель Вока Иво.

- Можно ли сказать, что в Вока жить опасно из-за этих географических особенностей?

- Что с этим поделаешь? У нас здесь есть и пруд, в котором можно утонуть. У нас же раньше таких трагедий не было, хотя на обрыве Онтика случаются регулярно. Сорок лет живу в Вока, и первый раз такое произошло на моей памяти.

Работающая в Вока стоматологом Иа Туйск совершенно не верит в возможность создания какого-то ограждения вдоль обрыва.

”Этот глинт же очень протяженный, от самого Силламяэ. Место это, конечно, очень опасное, и лучше там с детьми все-таки не появляться. Там есть, конечно, площадка для пикника, но это место для летнего отдыха. Зимой там особенно опасно — кто его знает, что там под снегом. Все мы гуляем у моря, но я бы с ребенком туда, на высоту, не пошла. Дети же непредсказуемые. Насколько я знаю, у нас таких трагедий в Вока раньше не было. Очень печально все это, конечно. Я знакома с этой семьей, хорошие люди, очень хорошая была девчонка…”

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