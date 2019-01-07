Старожилы Вока говорят, что подобных субботней трагедий там не случалось по меньшей мере полвека

7 января в Вируской окружной прокуратуре сказали Delfi, что обстоятельства и причины трагедии продолжают выясняться в рамках уголовного производства и пока никакой новой информации нет.

Между тем, происшествие вызвало обсуждение на тему того, не стоит ли принять какие-то меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Пять жителей Вока, с которыми пообщался Delfi, считают, что в строительстве забора вдоль обрыва на морском побережье смысла нет и вряд ли кто-то даст на это деньги, а также отмечают, что для поселка трагедия была исключительной.

”Лично я живу в Вока более пятидесяти лет, и такого никогда не случалось. На том месте люди сами сделали площадку для пикников. Молодежь там собиралась, но насколько это популярное место, сложно сказать. Я знаю эту семью. Обычные люди. Девочка пошла бы в школу осенью… Они полтора или два года назад вернулись в Вока, до этого жили в Пярну. Я не знаю, конечно, как там все произошло, но уверена, что это трагическая случайность. Весь берег у нас такой… Надо просто это иметь в виду, и быть очень осторожными”, — сказала Delfi жительница Вока Элле. Ее подруга, Вальве, с ней полностью согласна и говорит, что местные жители привыкли к особенностям морского побережья, а туристов в их краях бывает не так много.

- Как считаете, были ли в данном трагическом случае предпосылки, чтобы он произошел, то есть была ли возможность со стороны властей сделать побережье более безопасным? Может действительно давно пора поставить заборы вдоль глинта?