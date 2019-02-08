Старейшина Йыхви Репинский возмущен намерением министра МВД Райк прийти на акцию протеста против кумовства волостных властей

”Баллотирующаяся в Рийгикогу Катри Райк забыла, что она действующий министр внутренних дел, задача которого — заниматься своей ежедневной работой, уважать конституцию и вести себя соответственно занимаемой должности: искать возможности для диалога, опираться на подтвержденные факты, не участвовать в эмоциональных акциях протеста, причем, направленных на выбранную, согласно законодательству, местную власть”, — написал на своей странице в Facebook Мартин Репинский.

Он обратил внимание на то, что акцию организуют соцдемы, не назвав, впрочем, имя главного организатора — Павла Прокопенко, члена правления молодежной организации Социал-демократической партии. Отметим, он также является кандидатом в депутаты Рийгикогу.

”Мне никак не понять, как может министр внутренних дел, которому подчиняется в числе прочих полиция, сообщать в социальных сетях о том, что участвует в акциях протеста против местного самоуправления, к довершению всего организованных своими однопартийцами, — недоумевает старейшина волости. — Катри Райк, пожалуйста, объяснитесь”.

Важно подчеркнуть, что Репинский обратил внимание на то, что Катри Райк отметила на станице мероприятия в Facebook, что ”пойдет” на акцию протеста против волостного собрания. На данный момент на нее, судя по странице в соцсети, собираются прийти кроме Райк еще 15 человек, 68 — ”интересуются”.