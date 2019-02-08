08.02.2019, 13:09

Старейшина Йыхви Репинский возмущен намерением министра МВД Райк прийти на акцию протеста против кумовства волостных властей

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rus.delfi.ee
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Старейшина Йыхви Репинский возмущен намерением министра МВД Райк прийти на акцию протеста против кумовства волостных властей
Foto: Kollaaž, Ekspress Meedia

Старейшина волости Йыхви Мартин Репинский, баллотирующийся в Рийгикогу в составе списка Центристской партии, возмущен тем, что министр МВД Катри Райк, возглавляющая уездный избирательный список соцдемов, собирается пойти на акцию протеста против ”против кумовства и растрачивания бюджета Йыхвиской волости”.

”Баллотирующаяся в Рийгикогу Катри Райк забыла, что она действующий министр внутренних дел, задача которого — заниматься своей ежедневной работой, уважать конституцию и вести себя соответственно занимаемой должности: искать возможности для диалога, опираться на подтвержденные факты, не участвовать в эмоциональных акциях протеста, причем, направленных на выбранную, согласно законодательству, местную власть”, — написал на своей странице в Facebook Мартин Репинский.

Он обратил внимание на то, что акцию организуют соцдемы, не назвав, впрочем, имя главного организатора — Павла Прокопенко, члена правления молодежной организации Социал-демократической партии. Отметим, он также является кандидатом в депутаты Рийгикогу.

”Мне никак не понять, как может министр внутренних дел, которому подчиняется в числе прочих полиция, сообщать в социальных сетях о том, что участвует в акциях протеста против местного самоуправления, к довершению всего организованных своими однопартийцами, — недоумевает старейшина волости. — Катри Райк, пожалуйста, объяснитесь”.

Важно подчеркнуть, что Репинский обратил внимание на то, что Катри Райк отметила на станице мероприятия в Facebook, что ”пойдет” на акцию протеста против волостного собрания. На данный момент на нее, судя по странице в соцсети, собираются прийти кроме Райк еще 15 человек, 68 — ”интересуются”.

Что собирается министр делать 22 февраля у волостной управы, протестовать против местных чиновников и депутатов, или призывать голосовать за себя на выборах в Рийгикогу, или просто наблюдать за происходящим со стороны, пока неизвестно. На данный момент получить у министра комментарий Delfi не удалось.

”Мы, жители Йыхви”

”Если и вы возмущены произволом Йыхвиских властей, то приглашаем вас принять участие в протесте, который состоится 22 февраля в 10.00 у главного входа в Йыхвискую волостную управу, — говорится в призыве к населению, опубликованном на странице мероприятия в Facebook. — Хватит это терпеть!”

Там отмечается, что акция направлена против ”кумовства и растрачивания бюджета Йыхвиской волости”.

Приведем полностью список того, что с точки зрения организаторов акции, волнует многих жителей Йыхви и подвигнет кого-то к ней присоединиться.

Мы против:
1) создания ненужных рабочих мест в волостной управе и ею управляемых институтах — Андрей Оямяэ должен покинуть созданное для него рабочее место и Екатерина Васильева должна отказаться от зарплаты за счет Молодежного Парламента Йыхви;
2) роста зарплат старейшины, помощников старейшин и председателя Йыхвиского собрания;
3) незаконных увольнений с волостных мест — директор дома попчения Йыхви и заведующая дет.сада "Сипсик" должны получить свои рабочие места обратно;
4) кумовства — назначенный на место директора Йыхвиской спортшколы Федоренко, взятый на созданное рабочее место спортшколы Оямяэе и директор дома попечения Йыхви Сепперн являются либо прямыми, либо косвенными деятелями нынешней правящей коалиции в Йыхви;
5) незаконного принятия бюджета;
6) манипуляций жителями Йыхви;
7) нелегитимного переименования местного самоуправления, сопровождающегося дополнительными затратами;
8) удваивания объема тендеров — удвоенный бюджет фирмы N&V с 800 000 евро до 1.6 миллиона евро должен быть оправдан качеством.

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