Старейший педагог Кохтла-Ярве: желаю детям дружить между собой. Пусть смотрят мир и возвращаются в Эстонию

Накануне 100-летия Эстонии во всех школах и гимназиях Кохтла-Ярве прошли юбилейные торжества, в которых приняли участие дети, педагоги и почетные гости. В пятницу такой торжественный акт прошел и в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве.

После того, как был внесен государственный флаг страны и прозвучал гимн Эстонской Республики, с речами выступили директор гимназии Светлана Владимирова и член попечительского совета гимназии, депутат парламента Валерий Корб.

Гимназия украшена по-праздничному. В фойе экспонируются выставки, оформлены стенды, рассказывающие об истории Эстонии.

Юные музыканты из Кохтла-Ярвеской Школы искусств дали концерт для своих однокашников. Ведь большинство музыкантов — не гости, а ученики именно этой гимназии.

У преподавателя Ильзе Александровны Липп педагогический стаж составляет 59 лет! Начинала она учительствовать в деревенской школе, потом учила русских детей в Кивиыли, теперь преподает эстонский язык в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве. Портал Delfi обратился с вопросами к старейшему педагогу города

- Ильзе Александровна, за полвека вы могли оценить, как меняется отношение русских ребят к стране, в которой они живут?

- С русскими ребятами я работаю с 1960 года. С ними вместе живу, я их учу, и у меня с ними очень близкие отношения. Моя лучшая подруга — русская. Отношение русских ребят к Эстонской Республике меняется из года в год, причем, в лучшую сторону. Наши выпускники идут в Академию внутренней защиты, идут служить в армию. Есть желающие учиться в Тартуском университете. Так что, их отношение к Эстонии положительное, многие связывают с ней свои планы на будущее.

- А что, по-вашему, надо сделать, чтобы молодежь не бежала из Ида-Вирумаа, из Эстонии?

- Пусть бегут. Потому что те, кто вернулись, получили какой-то опыт, знания, они сравнивают Эстонию с другими государствами. Многие выпускники, которые учились за границей, теперь здесь, свои фирмы открыли. Они самое лучшее назад приносят.

- Что вы хотите пожелать всем детям в столетний юбилей Эстонской Республики?

- Желаю, чтобы между ними была дружба. Чтоб они вместе творили, вместе получали образование. Пусть смотрят мир и возвращаются обратно.