Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

В первый день своего пребывания в Нарве, 28 августа, президент планирует встретиться с руководством Нарвской горуправы, горсобрания, журналистами, нарвскими обывателями и гостями города.

Общение Керсти Кальюлайд с народом произойдет в рамках прогулки по нарвскому променаду, которая начнется в 13.35 у памятника Шведский лев, а завершится в 14.30, вероятно, в порту.

Брифинг для журналистов пройдет сразу после этого примерно там же — на сцене Дальберга, а в случае плохой погоды — в арт-клубе Ро-Ро, то есть и это мероприятие смогут посетить интересующиеся — перед сценой Дальберга и скамейки-ступени есть.

В феврале этого года президент вручала в Нарве, в колледже Тартуского университета, государственные награды по случаю Дня независимости, а после этого общалась с народом на ратушной площади, используя и русский язык.

Пенсионерка: (неразборчиво)…и все работает.

Керсти Кальюлайд: Значит, у старых людей проблем нет?

Пенсионерка: Никаких проблем.

Керсти Кальюлайд: Ну, хорошо.