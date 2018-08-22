Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

В первый день своего пребывания в Нарве, 28 августа, президент планирует встретиться с руководством Нарвской горуправы, горсобрания, журналистами, нарвскими обывателями и гостями города.
Общение Керсти Кальюлайд с народом произойдет в рамках прогулки по нарвскому променаду, которая начнется в 13.35 у памятника Шведский лев, а завершится в 14.30, вероятно, в порту.
Брифинг для журналистов пройдет сразу после этого примерно там же — на сцене Дальберга, а в случае плохой погоды — в арт-клубе Ро-Ро, то есть и это мероприятие смогут посетить интересующиеся — перед сценой Дальберга и скамейки-ступени есть.
В феврале этого года президент вручала в Нарве, в колледже Тартуского университета, государственные награды по случаю Дня независимости, а после этого общалась с народом на ратушной площади, используя и русский язык.
Пенсионерка: (неразборчиво)…и все работает.
Керсти Кальюлайд: Значит, у старых людей проблем нет?
Пенсионерка: Никаких проблем.
Керсти Кальюлайд: Ну, хорошо.