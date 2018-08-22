22.08.2018, 11:20

Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

 (18)
в феврале общалась с нарвитянами и на русском
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 2
Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву
Argo Ingver

С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре.

В первый день своего пребывания в Нарве, 28 августа, президент планирует встретиться с руководством Нарвской горуправы, горсобрания, журналистами, нарвскими обывателями и гостями города.

Общение Керсти Кальюлайд с народом произойдет в рамках прогулки по нарвскому променаду, которая начнется в 13.35 у памятника Шведский лев, а завершится в 14.30, вероятно, в порту.

Брифинг для журналистов пройдет сразу после этого примерно там же — на сцене Дальберга, а в случае плохой погоды — в арт-клубе Ро-Ро, то есть и это мероприятие смогут посетить интересующиеся — перед сценой Дальберга и скамейки-ступени есть.

В феврале этого года президент вручала в Нарве, в колледже Тартуского университета, государственные награды по случаю Дня независимости, а после этого общалась с народом на ратушной площади, используя и русский язык.

Пенсионерка: (неразборчиво)…и все работает.
Керсти Кальюлайд: Значит, у старых людей проблем нет?
Пенсионерка: Никаких проблем.
Керсти Кальюлайд: Ну, хорошо.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

22.08.2018
Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.
Подробнее

СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

22.08.2018
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.
Подробнее


Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

22.08.2018
С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре.
Подробнее


”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания

22.08.2018
”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов

22.08.2018
42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

22.08.2018
Утром в среду, 22 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны. Решением главы государства Урве Пало освобождена от должности министра предпринимательства и инффотехнологий.
Подробнее