Стало известно, кто будет избираться в Рийгикогу от Партии реформ в Ида-Вирумаа. В списке известный нарвский оппозиционер

”В Ида-Вирумаа должно быть больше присутствия государства. Что я имею в виду? У местных жителей должно быть больше возможностей строить карьеру, возможностей самореализации как в Нарве, Йыхви, так и в Алутагузе. Не могут быть такие социальные услуги как врачебная помощь, образование и рабочие места доступны хуже, чем в столице. Независимость Эстонии в большей безопасности только в том случае, когда регион Ида-Вирумаа успешен. Именно это я и отстаиваю!” — сказал Ээрик-Нийлес Кросс в своём комментарии.

Окончательный список кандидатов будет утверждён на съезде Партии Реформ 12 января 2019 года.

Очередность кандидатов в общем всегосударственном списке выяснится после подведения итогов второго тура внутрипартийных выборов. Второй тур внутрипартийных выборов пройдёт с 5 по 12 декабря 2018 года.