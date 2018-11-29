Стало известно, кто будет избираться в Рийгикогу от Партии реформ в Ида-Вирумаа. В списке известный нарвский оппозиционер(3)
Пресс-служба Партии реформ обнародовала ида-вирумааский состав кандидатов от партии на будущих выборах в Рийгикогу.
Пресс-служба Партии реформ обнародовала ида-вирумааский состав кандидатов от партии на будущих выборах в Рийгикогу.
От Партии Реформ в Ида-Вирумаа баллотируются:
Ээрик-Нийлес Кросс — эксперт в области безопасности,
Марис Тоомель — руководитель Ида-Вируского окружного отделения Партии Реформ,
Айвар Сурва — депутат Рийгикогу,
Сергей Горлач — эксперт в области недвижимости, оппозиционный депутат Нарвского горсобрания,
Мерике Пери — депутат городского собрания Кохтла-Ярве,
Андреа Эйхе — старейшина волости Люганузе,
Олеся Оямяэ — руководитель Тойлаского отделения Партии Реформ,
Тоомас Ныммисте — специалист в области культуры и спорта,
Прийт Палмет — депутат волостного собрания Алутагузе.
По словам первого номера в Ида-Вирумаа Ээрика-Нийлеса Кросса, следует работать над тем, чтобы регион Ида-Вирумаа был более открыт для государства Эстония, а государство Эстония было более открыто для Ида-Вирумаа.
”В Ида-Вирумаа должно быть больше присутствия государства. Что я имею в виду? У местных жителей должно быть больше возможностей строить карьеру, возможностей самореализации как в Нарве, Йыхви, так и в Алутагузе. Не могут быть такие социальные услуги как врачебная помощь, образование и рабочие места доступны хуже, чем в столице. Независимость Эстонии в большей безопасности только в том случае, когда регион Ида-Вирумаа успешен. Именно это я и отстаиваю!” — сказал Ээрик-Нийлес Кросс в своём комментарии.
Окончательный список кандидатов будет утверждён на съезде Партии Реформ 12 января 2019 года.
Очередность кандидатов в общем всегосударственном списке выяснится после подведения итогов второго тура внутрипартийных выборов. Второй тур внутрипартийных выборов пройдёт с 5 по 12 декабря 2018 года.
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