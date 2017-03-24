Стальнухин может не участвовать в выборах в Нарве из-за споров с однопартийцами

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин не будет участвовать в муниципальных выборах в Нарве, если его однопартийцы, руководящие приграничным городом, не будут ходатайствовать о переходе какой-нибудь местной школы на русский язык обучения в гимназических классах.

Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, ранее заявлявший о своем желании принять участие в муниципальных выборах в Нарве, может передумать, сообщает rus.err.ee.

"Я оповестил некоторых членов правления партии о том, что если нарвские центристы не изменят свою точку зрения, что в Нарве должна остаться только государственная гимназия, работающая на государственном языке, то мне мои принципы не позволят идти с ними в одном списке", — сказал Стальнухин в интервью службе информации "Радио 4".

"По моему мнению, географией надо заниматься на уроках географии, математикой — на уроках математики, а языками — на уроках языка. Сейчас Министерство образования дает возможность Нарве сделать одну школу проектной. На базе этой школы будет создаваться новая методика. Государство будет выделять 250 тысяч евро на эту методическую работу. А Нарва решила отказаться от такой школы. Для меня это неприемлемо", — пояснил депутат Рийгикогу в программе "Местной время" Нарвской студии "Радио 4".

"Точного ответа, буду ли я баллотироваться на ближайших выборах, дать не могу. Я член партии, и многое зависит от решения правления — не округа, а всей партии", — отметил Стальнухин, который ранее участвовал во всех местных выборах в Нарве и добивался весомой поддержки.