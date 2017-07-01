Стал известен новый архитектурный проект учебного и спортивного городка в Йыхви

В среду в Национальной библиотеке торжественно объявили результаты конкурса архитектурных проектов учебного и спортивного городка и продления променада в Йыхви, победителем стал проект Haridusmaastik, сообщается в пресс-релизе программы EV100 "Hea avalik ruum".

Авторами работы являются Ра Лухсе, Танель Тухал, Екатерина Ключник и Хелина Нийтвяли из архитектурного бюро Luhse & Tuhal OÜ. Проект планируют реализовать не позднее 2020 года. Смотрите эскизы проекта здесь.

”Выбранная работа демонстрирует высокую профессиональность команды — расположение променада логически хорошо обосновано, соединение с Ахтме и общественное пространство хорошо решено. Вход в различные здания, относящиеся к конкурсной зоне, стал более легким для пешеходов”, — объяснил член жюри, член Эстонского союза архитекторов Калле Веллевоог.

”Жюри сочло преимуществом работы в том числе и то, что в рамках проекта авторы отказались от движения по улице Харидусе, в то же время отметив, что при дальнейшем проектировании там можно применить решения shared space. Превращение улицы Харидусе в открытое общественное пространство, которое будет не только пешеходной зоной, но и получит новое предназначение — это смелая и заслуживающая внимания идея”, — добавил он.

Конкурс затронул важную часть города Йыхви — пространство между улицами Харидусе, Кааре и Пуру, т.е восточную часть микрорайона Йыхви. В зону также входят граничащие с вышеназванными улицами грунты квартирных домов и окрестности продлеваемой улицы Пуру. Город Йыхви хотел получить архитектурное решение и полную концепцию, которое бы логически объединяло различные части учебного и спортивного городка в единое целое. Волость ждала идей, которые бы позволили более разнообразно использовать территорию.

Победившая работа включает в себя архитектурное планирование, ландшафтный дизайн, дизайн и расположение малых форм, освещение, озеленение, организацию движения и парковки.

Всего на конкурс было представлено пять работ. Начиная с пятницы ознакомиться с работами можно в Ратуше Йыхви, в Таллинн выставка привезут в середине августа.

Это последний архитектурный конкурс, проведенный в рамках программы EV100 „Hea avalik ruum”, которая была направлена на поиск архитектурных решений для центров 15 городов в Эстонии.

В рамках программы „Hea avalik ruum" c 2014-го года занимаются приведением в порядок центров городов, что является одним из приоритетов государственной региональной политики. Центры маленьких городов хотят привести в порядок и сформировать там пространство для проведения свободного времени и культурных мероприятий, в котором будет предоставлено преимущество пешеходам. Создание в центре города такой среды позволит поспособствовать развитию бизнеса и избежать расплывчатости границ.