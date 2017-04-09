США выделят Нарве 200 тысяч евро

Нарвская городская центральная библиотека и департамент развития и экономики Нарвской горуправы совместно с Государственным Департаментом США осуществляют проект ”Обновление Американского уголка в Центральной библиотеке города Нарва”. В общей сложности американская сторона выделила на него почти 200 тысяч евро, пишет "Виру Проспект".

Государственный Департамент США выделил финансовую поддержку в размере 90 000 евро на проведение проектировочных и строительных работ. Первая половина этих средств была получена еще в августе 2016 года и потрачена на строительный проект и подготовительные работы. Вторая часть финансовой поддержки будет передана городу в апреле 2017 года, тогда и начнутся основные работы, осуществление которых контролирует департамент.

Дополнительно сумма примерно в 85 000 евро пойдет на закупку оборудования и мебели для обновленного Американского уголка, еще 20 000 евро библиотека получит на проведение образовательных программ.

12 лет работы дают свои плоды

По словам директора библиотеки Марицы Орт, Американский уголок работает в Нарве уже 12 лет.

- 2 года назад, после открытия инновационной лаборатории, куда приходит много молодых людей, стало ясно, что помещения библиотеки несколько устарели. А вопрос со строительством нового здания все откладывается.Так как у нас был очень плохой пол и электрическая часть, то мы решили просить средства для обустройства помещения, где проводим мастер-классы, а также зала, где каждый месяц демонстрируются американские кинофильмы. Посольство США пошло нам навстречу, — сказала госпожа Орт.

Кардинальное преображение

Всего за один год три помещения Центральной библиотеки планируется обновить кардинально. Реновации подлежат помещения первого этажа: мастерская, зал и соединяющий их коридор. Помимо этого появится новая модульная мебель, в коридоре обустроится пространство для ожидания, а большой зал можно будет разделять ширмой для проведения мероприятий разного масштаба. Новые помещения Американского уголка становятся единым многофункциональным комплексом, который будет поддерживать деятельность мастерской и давать возможность лучше познакомиться с американской культурой. Проект предоставит уголку возможность проводить дистанционные переговоры с образовательными учреждениями США, спикерами и выпускниками вузов.

20 тысяч на программы

20 тысяч евро пойдут на образовательные программы.

- К сентябрю, когда планируется открыть новые помещения Американского уголка, мы подготовим новые образовательные программы. Это будут и интерактивные игры для детей, и различные мастер-классы по работе с 3D принтерами и лазерным станком. Также планируем добавить программы по робототехнике и инфотехнологии, — рассказывает координатор Американского уголка Стийна Койт. Она полагает, что обновленные площади и дополнительное компьютерное оборудование позволит приглашать на занятия в библиотеку целые классы из школ.

Огнеупорные двери

Приходящие в Центральную библиотеку посетители видят, что какие-то ремонтные работы уже идут. Это происходит установка огнеупорных дверей, на которые в этом году были получены специальные средства из других источников.