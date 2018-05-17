17.05.2018, 14:30

Спортсмен-любитель пробежит 100 км вокруг Таллинна в поддержку детей с ограниченными возможностями из Нарва-Йыэсуу


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Спортсмен-любитель пробежит 100 км вокруг Таллинна в поддержку детей с ограниченными возможностями из Нарва-Йыэсуу
Foto: Eraarhiiv

Cпортсмен-любитель Антон Калетин 19 мая пробежит 100 км вокруг Таллинна с целью собрать средства на велотренажер для детей с ограниченными возможностями, которые проживают в деревне SOS Lasteküla в Нарва-Йыэсуу.

Эстония в этом году отмечает 100-летний юбилей и нет более подходящего момента посмотреть на наших людей и помочь тем, кому мы можем. Для меня важно помочь детям, которые хотят и должны двигаться, но не могут это сделать из-за своих особенностей и отсутствия подходящих тренажеров. Поэтому я решил пробежать в поддержку таких детей”: поясняет Антон, чье детство прошло также в Нарва-Йыэсуу, о том как возникла идея благотворительного забега. На счету, 40-летнего спортсмена-любителя, более 10 марафонов, участие в соревнованиях по триатлону и бегу, он дважды закончил ”железную дистанцию” Ironman.

Цель забега на 100 км, собрать средства на велотренажер, который даст возможность активнее проводить свое время подросткам с ограниченными возможностями в Narva-Jõesuu SOS Lasteküla. Цена тренажера 600 евро.

100км забег начнется 19 мая в 9.00 утра, возле монумента Русалка. Всех приглашем участвовать и поддержать!

Все могут поддержать Антона и пробежать как полную дистанцию так и часть ее. Так же все могут сделать пожертвовование, в силу своих возможностей, на расчетный счет Hingesoojus MTÜ в банке Luminor EE051700017003653780 или SEB : EE261010220238239222, с пояснением „Annetus SOS lastekyla 100km”.

Вся сумма, которая будет собрана, пойдет на приобретение спортивного и восстановительного инвентаря для детей с ограниченными возможностями.

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