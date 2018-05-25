Спор о водных коэффициентах в Силламяэ закончился в Госсуде победой клиента

В комментарии для ”Инфопресса” в феврале по этому поводу исполнительный руководитель ”Силламяэ Веэвярк” Виктор Родкин пояснил, что как таковой фиксированный коэффициент 1,3 в городе уже не применяется c 2016 года, что, однако, не означает, что коэффициенты не используются вообще. По словам Родкина, это делается потому, что ещё не все дома перешли на расчёты с поставщиком воды по общему счёту на недвижимость.

- Всего в Силламяэ сейчас более половины от общего объёма потреблённой жилым фондом воды оплачивается по системе ”единый счёт на дом”, а за остальное — потребители платят нам по индивидуальным счетам на квартиру, при выставлении которых для учёта разницы между общедомовым и личными водомерами используются либо коэффициенты, либо она распределяется в иной форме, как о том договорятся сами жильцы на собрании, — говорил тогда директор предприятия.

Выигравший суд Олег Култаев сказал ”ИП”, что востребовать переплаченное (это несколько сотен евро) с ”Веэвярка” не планирует, поскольку главное в этом споре для него другое: он доказал саму незаконность коэффициентов, на которую и до этого не раз обращал внимание горожан. По его мнению, водопредприятие могло бы чисто по-джентльменски сделать перерасчёты с людьми, которые оказались в аналогичной с ним ситуации, но надежд на это мало.

В свою очередь, председатель совета принадлежащего городу ”Веэвярка” Дмитрий Летт указал ”ИП”, что коэффициент 1,3, действовавший в нескольких домах, был отменён самим предприятием в 2016 году и сегодня дома в Силламяэ рассчитываются за воду через общий счёт на дом либо распределяют т.н. разницу воды между квартирами по решению общего собрания собственников.

- Неизвестно, чтобы существовал какой-то третий вариант, он бы сразу стал поводом для рассмотрения на совете, — по словам Летта, сейчас у совета нет данных, которые бы в свете судебного решения требовали принятия мер.