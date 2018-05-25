Спор о водных коэффициентах в Силламяэ закончился в Госсуде победой клиента

Государственный суд вынес постановление о непринятии в производство кассационной жалобы юридической фирмы ”Алинеа Ыйгусбюроо” на решение предыдущей инстанции, окружного суда, по спору вокруг повышающих коэффициентов при оплате за питьевую воду в Силламяэ. Окружной суд своё решение принял в пользу клиента, и теперь оно вступает в силу.
”Алинеа Ыйгусбюроо” получила права востребования долга с жителя Силламяэ Олега Култаева от силламяэского водоканала. Счета за воду Култаевым не оплачивались в полном размере, поскольку он стал оплачивать только то количество, которое показывали его индивидуальные водомеры, и не признавал 30-процентную добавку к этой сумме, которую водопредприятие включало в счёт для отражения общедомового потребления, или пресловутой разницы между показаниями общего счётчика и личных.
В ходе судебных разбирательств Култаев обосновал этот свой шаг тем, что повышающий коэффициент 1,3 водоканалом применялся незаконно. Уездный суд в прошлом году оставил иск ”Алинеа” против Култаева без удовлетворения. Истец обжаловал это решение. Суд второй инстанции в феврале нынешнего года тоже встал на сторону ответчика.
Ключевым стал вопрос об официальном согласии собственников. Окружной суд пришёл к выводу, что, поскольку отсутствовало действительное соглашение собственников квартир дома для применения коэффициента 1,3, то у водного предприятия отсутствовало и основание пользоваться этим коэффициентом.