25.05.2018, 15:08

Спор о водных коэффициентах в Силламяэ закончился в Госсуде победой клиента

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Алексей Старков
Алексей Старков
EST 3
Kattepildid
KattepildidFoto: Marianne Kuusk

Государственный суд вынес постановление о непринятии в производство кассационной жалобы юридической фирмы ”Алинеа Ыйгусбюроо” на решение предыдущей инстанции, окружного суда, по спору вокруг повышающих коэффициентов при оплате за питьевую воду в Силламяэ. Окружной суд своё решение принял в пользу клиента, и теперь оно вступает в силу.

”Алинеа Ыйгусбюроо” получила права востребования долга с жителя Силламяэ Олега Култаева от силламяэского водоканала. Счета за воду Култаевым не оплачивались в полном размере, поскольку он стал оплачивать только то количество, которое показывали его индивидуальные водомеры, и не признавал 30-процентную добавку к этой сумме, которую водопредприятие включало в счёт для отражения общедомового потребления, или пресловутой разницы между показаниями общего счётчика и личных.

В ходе судебных разбирательств Култаев обосновал этот свой шаг тем, что повышающий коэффициент 1,3 водоканалом применялся незаконно. Уездный суд в прошлом году оставил иск ”Алинеа” против Култаева без удовлетворения. Истец обжаловал это решение. Суд второй инстанции в феврале нынешнего года тоже встал на сторону ответчика.

Ключевым стал вопрос об официальном согласии собственников. Окружной суд пришёл к выводу, что, поскольку отсутствовало действительное соглашение собственников квартир дома для применения коэффициента 1,3, то у водного предприятия отсутствовало и основание пользоваться этим коэффициентом.

В комментарии для ”Инфопресса” в феврале по этому поводу исполнительный руководитель ”Силламяэ Веэвярк” Виктор Родкин пояснил, что как таковой фиксированный коэффициент 1,3 в городе уже не применяется c 2016 года, что, однако, не означает, что коэффициенты не используются вообще. По словам Родкина, это делается потому, что ещё не все дома перешли на расчёты с поставщиком воды по общему счёту на недвижимость.

- Всего в Силламяэ сейчас более половины от общего объёма потреблённой жилым фондом воды оплачивается по системе ”единый счёт на дом”, а за остальное — потребители платят нам по индивидуальным счетам на квартиру, при выставлении которых для учёта разницы между общедомовым и личными водомерами используются либо коэффициенты, либо она распределяется в иной форме, как о том договорятся сами жильцы на собрании, — говорил тогда директор предприятия.

ТОП

Выигравший суд Олег Култаев сказал ”ИП”, что востребовать переплаченное (это несколько сотен евро) с ”Веэвярка” не планирует, поскольку главное в этом споре для него другое: он доказал саму незаконность коэффициентов, на которую и до этого не раз обращал внимание горожан. По его мнению, водопредприятие могло бы чисто по-джентльменски сделать перерасчёты с людьми, которые оказались в аналогичной с ним ситуации, но надежд на это мало.

В свою очередь, председатель совета принадлежащего городу ”Веэвярка” Дмитрий Летт указал ”ИП”, что коэффициент 1,3, действовавший в нескольких домах, был отменён самим предприятием в 2016 году и сегодня дома в Силламяэ рассчитываются за воду через общий счёт на дом либо распределяют т.н. разницу воды между квартирами по решению общего собрания собственников.

- Неизвестно, чтобы существовал какой-то третий вариант, он бы сразу стал поводом для рассмотрения на совете, — по словам Летта, сейчас у совета нет данных, которые бы в свете судебного решения требовали принятия мер.

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