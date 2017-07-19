Спор о ветряках в Ида-Вирумаа: министр Симсон послала Сынаялга подальше

Министр экономики Кадри Симсон уведомила Андреса Сынаялга, что у предпринимателей, занимающихся развитием ветряной энергетики, нет оснований полагать, что правительство должно разрешить им строить в Ида-Вирумаа новые ветряные парки, сообщает Eesti Ekspress.

Несколько недель назад предприниматель Андрес Сынаялг от имени Союза ветряной технологии предъявил правительству ультиматум, предупредив о том, что остановка строительства нового ветряного парка обернется тем, что он потребует от правительства возмещением ущерба — более миллиарда евро.

Бизнесмен ссылался на то, что "общегосударственная планировка Eesti 2030+ предусматривает", что, прежде всего, бывшие районы добычи полезных ископаемых должны использоваться для строительства ветряных парков, а особенно много возможностей для создания самых больших ветряков есть в Ида-Вирумаа, на территориях бывших шахт, где меньше ограничений по охране природы.

Министр Симсон ответила, что у развивающих ветряные парки фирм не может быть оправданного ожидания на поддержку только на основании Eesti 2030+. Министр пояснила, что ветряки будут получать деньги, если ветряные парки будут признаны системным администратором соответствующими требованиям.

Реализации планов энергетиков по заполнению Ида-Вирумаа ветряками перечеркнуло Министерство обороны, по утверждению которого ветряные парки мешают работе радара в Келлавере и радиоразведке.