26.06.2018, 11:32

Спор небольшого йыхвиского водного предприятия с волостью, кажется, закончился


Алексей Старков
Алексей Старков
EST
Kraanivesi
KraanivesiFoto: Raivo Tasso

Неделю назад вступило в силу решение Тартуского окружного суда, означающее, что йыхвиское предприятие водоснабжения ТОО ”Песулюкс” сможет получить с Йыхвиской волости компенсацию за слишком долгое решение самоуправлением вопроса о возможности для предприятия работать в одном из районов Йыхви. Сумма меньше, чем изначально хотел ”Песулюкс”, но там говорят, что готовы на этом поставить точку.

Спор ”Песулюкса” и Йыхви длится с начала текущего столетия, когда Йыхви был ещё отдельным городом. В 2013 году фирма одержала в суде победу по вопросу о признании её права работать на ряде улиц уездной ”столицы”, и год спустя волостное собрание установило в части Йыхви — в районе улиц Нарвское шоссе, Парги и Пуру теэ — регион, где одновременно могут работать два предприятия водоснабжения, то есть ”Песулюкс” вместе с большим региональным водоканалом. Но в 2015 году ”Песулюкс” решил востребовать с самоуправления доход, который остался не полученным в 2002-2013 годах из-за того, что Йыхви слишком долго вёл производство по ходатайству фирмы и та не могла продавать воду клиентам на части Нарвского шоссе.

Денежные требования фирмы тогда измерялись суммой более чем в 93,8 тысячи евро. Податель жалобы был готов и к тому, что суд данную сумму уточнит.

Административный суд первой инстанции в марте 2017 года жалобу ”Песулюкса” удовлетворил, однако сумму уменьшил. С Йыхвиской волости было взыскано, как сказано в решении, для возмещения имущественного ущерба, причинённого неразумно долгим административным процессом, 18 тысяч евро. Данное решение обжаловали и водопредприниматель, и волость. Первый просил, чтобы окружной суд всё же взыскал с волости 93 тысячи. Волость же настаивала, что жалобу фирмы удовлетворять вообще не следует.

Апелляционная инстанция, с одной стороны, согласилась с предыдущим судом, который нашёл, что неполученный доход надо считать не за 13 лет, а лишь за 2,5 года — в связи с длившимся в 2011-2014 годах процессом назначения ”Песулюкса” водным оператором в спорном районе, а не с более ранним процессом выдачи разрешения на использование трасс. С другой стороны, окружной суд отверг выраженные в апелляции волости мнения, что самоуправление-де не допустило противоправного затягивания решения вопроса ”Песулюкса” и что между бездействием волости и ущербом фирме отсутствует причинно-следственная связь.

ТОП

На решение окружного суда, оставившее приговор суда первой инстанции без изменения, можно было подать до 7 июня кассационную жалобу, однако ни одна из сторон этим правом не воспользовалась, и решение обрело законную силу.

Правовой советник йыхвиской волостной управы Сильвер Пеэпмаа сказал во вторник ”ИП”, что от дальнейшего обжалования отказались, поскольку стало очевидным: коли суды двух уровней приняли практически похожие решения, обжалование вряд ли будет иметь перспективы.

Похожее объяснение газете дал и член правления ТОО ”Песулюкс” Тоомас Зилёв. На вопрос, какое практическое значение для него имеет вступивший в силу приговор, Зилёв ответил, что наряду с ожидаемым получением компенсации речь идёт также о моральном удовлетворении от того, что дело доведено до конца. Впрочем, предприниматель дал понять, что на будущее настроен миролюбиво и конструктивно.

- Начинать перегибать палку сейчас в отношении волостной управы я тоже не хочу. Я больше занимаюсь сегодня своей непосредственной работой и не хочу с волостью ”воевать”. Всё равно рано или поздно надо будет сотрудничать, и дальше наращивать напряжение, считаю, не нужно, — по словам Зилёва, можно сказать, что в долгом споре ”Песулюкса” с Йыхви поставлена точка.

Сегодня фирма продолжает оказывать услуги водоснабжения в районе йыхвиских улиц Парги, Мальми и Нарва маантеэ, претензий на бóльшее не имеет, и других спорных вопросов с самоуправлением у неё нет, подтвердил Зилёв.

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