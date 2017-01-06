Гимназисты из Ярвеской русской гимназии, участвующие в театральном проекте под руководством режиссера Татьяны Кундозеровой, стали победителями на международном фестивале детских и юношеских театров в Москве, который прошел в середине декабря. Диплом победителя ребята получили из рук заместителя министра образования России.

Это действительно значимая победа для ребят, которые впервые приняли участие в фестивале подобного уровня, представив на суд зрителей спектакль ”Лови мгновение! Carpe diem” по знаменитому сценарию Тома Шульмана ”Общество мертвых поэтов”, снятого голливудским режиссером в 1989 году и получившего ”Оскара” за оригинальный сценарий.

Как и в кино, в спектакле описываются 50-е годы прошлого века, и идет речь о юношах — учениках одной из престижных академий США. Академия славится традиционными взглядами на воспитание, но эти рамки пытается сломать новый школьный учитель, который призывает ребят ”ловить мгновение”, помня о неминуемой смерти и о том, как коротка жизнь и как важно прожить ее ярко. Вдохновленные идеями своего педагога, юноши возрождают литературный клуб ”Общество мертвых поэтов”, который славился вольнодумством участников и членом которого в свое время был и их учитель. Один из учеников по имени Нил хочет стать актером, однако наталкивается на противостояние своего отца, желающего ”выбить дурь” из головы своего сына. Не справившись с напором родителя, Нил совершает самоубийство. Учителя выгоняют из школы, но в каждого из его учеников уже брошены семена внутренней свободы и смелости сделать выбор, который диктует сердце.

До того как показать спектакль на московской сцене, ребята сыграли его несколько раз, и, в общем-то, были готовы к участию в подобном фестивале. Стоит сказать, что само участие — это уже победа, так как на конкурс было отправлено 50 спектаклей (видеозаписи), а жюри отобрало всего семь, которые и стали участниками фестиваля, среди них — проект ”Carpe diem”.

"Министерство образования России обратились в Союз театральных деятелей России, который и предложил в конце года провести международный фестиваль любительских театров, а нам предложили участие потому, что нас порекомендовали Яак Аллик и Владимир Вайкерт (режиссер театра ”Другое небо”)", — рассказала Татьяна Кундозерова.

Идея этой постановки возникла у Татьяны Кундозеровой два года назад, после просмотра известного фильма ”Общество мертвых поэтов”.

"Тогда я на половине фильма подумала, что это отличный сценарий для спектакля, но когда действие дошло до самоубийства, я отложила эту идею", — признается режиссер, подчеркивая, что до сих пор принципиально не ставила спектакли, в которых происходит суицид или идет речь о школьном терроризме.

Однако сценарий не давал покоя, и Татьяна нашла-таки способ не показывать момент самоубийства юноши, все же передав трагичность момента. В спектакле Нил просто выходит из зрительного зала в боковую дверь. Все эмоции по поводу утраты пришлось взять на себя ребятам, играющим роли его одноклассников.

"Это была одна из самых трудных сцен, ребятам пришлось одновременно кричать изо всех сил, выражая свою боль. Момент шел тяжело, иногда мне хотелось отказаться от этой идеи, иногда сами ребята говорили, что не могут сделать это, мол, их посчитают совсем сумасшедшими. Я понимаю их: показать боль, которую ты на самом деле не испытываешь — это уровень профессиональных актеров, это очень трудно", — признает режиссер.

В Москве во время этой сцены некоторые зрители плакали. А представитель жюри, педагог по сценической речи, узнав, что никаких особенных уроков актерского мастерства ребята не получают, просто не поверила, что возможно так хорошо сыграть. В общем, ребята и режиссер получили самые высокие оценки, но Татьяна Кундозерова признает, что все семь театров (кроме Эстонии были участники из Италии, Дании, Франции, Латвии, Литвы и России) были на высоте.

"К сожалению, Максим, который практически на всех спектаклях играл отца Нила, перед приглашением на фестиваль ушел в армию. И у нас даже была анекдотичная ситуация, когда я предложила директору школы написать письмо армейскому начальству с просьбой отпустить Максима на фестиваль. Директор уже начала писать такое письмо, как осознала всю нелепость ситуации, мол, звучит это странно ”просим отпустить солдата срочной службы в Москву….”. В общем, посмеялись, не дописали, а на роль отца взяли другого юношу", — рассказала Татьяна Кундозерова.

Вообще, театральная жизнь всегда была частью ЯРГ, благодаря Татьяне, преданной театру и передающей свою любовь к сценическому искусству гимназистам.

"Мне проще, чем режиссеру клуба, — смеется Татьяна, — тому нужно ждать, придут к нему на репетицию или нет, а я могу выхватить ученика на любой перемене и порепетировать".

Сами участники спектакля признаются, что во время игры полностью вживаются в роли и друг друга воспринимают не как актеров, а как реальных учеников американской школы.

После ошеломительного успеха в Москве (к слову, это был первый международный фестиваль за всю историю театральных проектов ЯРГ), ребят пригласили и на другие фестивали, в их числе — апрельский фестиваль любительских театров в Риге, куда они повезут новый проект ”Классика в пыли”.