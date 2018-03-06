Спасение здания пустующего и разрушающегося йыхвиского вокзала: лёд тронулся?

Комиссия по культуре и спорту йыхвиского волостного собрания официально предложила волостной управе предпринять конкретные шаги к тому, чтобы реанимировать пустое и разрушающееся здание железнодорожного вокзала Йыхви.

”Комиссия просит сделать обращение к АО ”Эстонская железная дорога”, чтобы узнать их позицию в части дальнейших планов по вокзальному зданию Йыхви, принадлежащему на правах собственности ЭЖД. Большинство комиссии по культуре и спорту волостного собрания решило, что волость Йыхви могла бы при подходящих обстоятельствах (отказ ”Эстонской железной дороги” от вокзальной недвижимости в пользу йыхвиского волостного управления, позитивное решение строительной экспертизы насчёт пригодности здания к восстановлению) начать производство по переходу названного здания в собственность волости, с целью реновировать исторический и защищаемый как объект старины дом, а также дать старт конкурсу идей, чтобы найти наилучшее предназначение для его постоянного использования”, — говорится в письме председателя комиссии Ильмара Ауна к старейшине волости.

Построенный шесть десятилетий назад йыхвиский вокзал — в советские годы оживлённый объект железнодорожной инфраструктуры, после 90-х фактически ”умер”. Пустой, неприглядный и разрушающийся, он, однако, остаётся частью сложившегося градостроительного ансамбля Йыхви 40-50-х годов и архитектурной доминантой одной из центральных йыхвиских улиц — Яама. Четыре-пять лет назад спасение этого здания уже обсуждали в коридорах местной власти, но потом дело затихло.

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Нынешнему предложению комиссии предшествовала внутренняя дискуссия в ней по этой теме. Собственно, принципиального спора и не было — никто не против возрождения исторического объекта, высказывались разные мысли о том, как это сделать.

Так, член комиссии Калев Притс — бывший волостной художник — попенял, что четыре года назад его в аналогичных рвениях никто не поддержал, но порадовался, что теперь дело всё-таки сдвинулось.

- Ясно, что это здание надо, прежде всего, получить в волостную собственность, затем законсервировать и искать арендатора; чтó здесь потом могло бы быть — место питания, магазин, музей и т.д. — это другая тема, но ясно, что рано или поздно сюда должна переехать и автостанция, — полагает он.

Другой член комиссии Мати Раутсо обращает внимание на то, что тема сохранения, приведения в порядок и второй жизни вокзального дома, к сожалению, не отражена в имеющей важное значение для текущего планирования и финансирования программе развития самоуправления.

Директор йыхвиской библиотеки Ингрид Спитц предлагает привлечь к поиску новых идей активную местную молодёжь и добавляет, что сама библиотека готова провести одно из весенних мероприятий именно на привокзальной площади.

Некоторые из депутатов увязывают планы по спасению этого здания с программами своих партий. Так, Артур Сепперн говорит, что соответствующие идеи есть у центристов, благодаря которым вокзал осмотрел даже один из министров.

Член волостного собрания Дмитрий Смирнов считает крайне важным, чтобы дело спасения вокзального здания опять не утонуло в словах и политических играх. Поэтому он предложил и пошаговый план действий: во-первых, обращение к ЭЖД, во-вторых, при получении положительного ответа — экспертиза строения, в-третьих, финансовые расчёты, в-четвёртых, конкурс идей, а затем конкурс проектов. Если всё сложится, то после этого можно было бы искать средства, в том числе в фондах.

- Комиссия взялась за этот вопрос благодаря моей настойчивости. И надо стремиться к тому, чтобы итоговое вùдение у нас было достигнуто уже в текущем году, — говорит Смирнов. — Пока наиболее перспективной идеей использования вокзального здания мне видится музей или художественная галерея, учитывая, что сейчас музейно-выставочные площади в городе не могут похвастаться большой посещаемостью. Вместе с музеем мог бы работать зал для семинаров и лекций. И конечно, к вокзалу надо пристроить нормальный зал ожидания для пассажиров.

Старейшина Йыхви Алексей Наумкин сказал ”ИП”, что предложение комиссии по культуре поддерживает, тем более что оно не стало для него сюрпризом, в определённом смысле он тоже был среди инициаторов поднятия этой темы. Управа сделает запрос железной дороге и в зависимости от ответа предпримет дальнейшие шаги, подтвердил он.

На уровне исполнительного органа власти официально принятых идей, чем наполнить бывшее вокзальное здание, пока нет, сам Наумкин тоже не исключает, что это мог бы быть музей, причём истории не только Йыхви, но и всего Ида-Вирумаа. В свою очередь, корреспондент напомнил старейшине, что лозунг Йыхви — ”Место приятных встреч” и, соответственно, искать для вокзала какие-то новые функции можно было бы и под этим углом зрения.

- Хорошо, что начинаем заниматься этим комплексом вопросов сейчас, а не в конце года. Если придём к положительным выводам, то успеем осенью внести нужные коррективы и в программу развития волости, — отметил Наумкин.

Какова сейчас позиция ЭЖД?

Комментарий для ”Инфопресса” дала специалист ЭЖД по медиа-коммуникации Моника Кальюсаар:

- Вокзал Йыхви построили в 1950-х годах вместо уничтоженных в войну строений, он представляет собой величавое, в сталинском стиле здание общей площадью 523 кв. метра. Бесспорно, оно заслуживает внимания, но сегодня пребывает в весьма убогом состоянии: окна забиты досками, штукатурка облупилась, жестяные подоконники и водосточные трубы подверглись коррозии, лестницы и карнизы развалились, некоторые перекрытия обвалились и т.д.

Причиной плохого состояния здания является то, что в последние пару десятилетий оно не используется.

У АО ”Эстонская железная дорога” были различные мысли по поиску применения для здания, в том числе когда-то планировали в сотрудничестве с местным самоуправлением строительство рядом с вокзалом автобусной станции, однако по разным причинам идеи остались неосуществлёнными.

В настоящее время мы готовы к сотрудничеству с инвестором, у которого есть для использования здания йыхвиского вокзала конкретная идея и финансирование, только потом руководство предприятия сможет принять дальнейшие, затрагивающие будущее здания решения.

Мы хотели бы, чтобы будущее применение здания учитывало потребности обслуживания пассажиров (зал ожидания), и если предназначение этому будет отвечать, то не исключено и отчуждение права застройки недвижимости под зданием, но в принципе мы предпочитаем при дальнейшем использовании вокзального дома модель передачи здания в долгосрочное пользование.