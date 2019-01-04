Спасатели: спецтехника не может подъехать к половине многоэтажек в Ида-Вирумаа

По данным спасателей, в Нарве из 82 девятиэтажных домов подъезд затруднен или невозможен к 34, в Силламяэ и Кивиыли ситуация еще хуже — там спасательная техника не может подъехать ко всем высоткам. В Йыхви и Кохтла-Ярве доступ для спасателей заблокирован у каждой второй девятиэтажки.

"К счастью, трагедии пока не произошло из-за того, что спасатели не смогли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Но зачем ее ждать, лучше проблему начать решать", — считает руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин.

По его словам, основная проблема в том, что дороги возле домов заставлены автомобилями, поэтому спецтехника — автолестница, габариты которой больше, чем у машины спасателей — не может подъехать к многоэтажному дому, а если подъехать удается, то нет места, чтобы ее установить. "Автолестница спасателям требуется регулярно. Например, человеку стало плохо и он самостоятельно не может открыть дверь. Попасть в квартиру проще через окно, а не выносить дверь. В случае пожара на верхних этажах, лестница нужна для эвакуации людей. Пока таких случаев не было", — сказал Душкин.