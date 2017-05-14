Спасатели: распространяющийся в Нарве дым пришел со стороны России

Вчера вечером в Нарве был замечен запах дыма, который распространяется с территории России. Спасатели собщили, что там, скорее всего, горит сухая трава.
В субботу вечером поступили сообщения из Нарвы, что в районе улиц Пяхклимяэ, Раху, Кангеласте, Даумани и Сепа чувствуется запах дыма, а местами и виден сам серый дым.
Спасатели неоднократно проверили данные улицы, но в Нарве ничего не горит.
Дым и вонь перенес ветер через реку с территории России, где, предположительно, горит сухая трава, сообщает Идаская префектура.
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