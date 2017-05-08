Спасатели проконсультировали более тысячи домохозяйств Кохтла-Ярве и Нарвы

В апреле закончился длившийся с февраля проект Спасательного департамента «Сделай свой дом безопасным!», цель которого - повысить знания о пожаробезопасности жителей Кохтла-Ярве и Нарвы с помощью советов от специалистов по поводу того, как вести себя в повседневной жизни так, чтобы несчастья не произошло.

Спасатели Восточного спасательного центра постучались в феврале, марте и апреле в двери свыше 1000 квартир, чтобы помочь людям осознать, насколько существенны вопросы пожаробезопасности. Поскольку за последние три года в Ида-Вирумаа, к сожалению, не произошло снижения количества возгораний жилых помещений относительно количества жителей настолько эффективно, как в остальной Эстонии, Спасательный департамент начал в феврале в Нарве и в марте в Кохтла-Ярве бесплатное консультирование жителей по вопросам безопасности. Каждый мог зарегистрироваться для такой консультации по короткому телефону 1524.

Для того, чтобы жилища стали более безопасными, спасатели дали в ходе консультаций индивидуальные пожелания каждой семье, с учетом конкретно их квартиры или дома. Например, проверяли вместе с владельцами электро- и отопительные системы, наличие и правильную установку дымовых датчиков и тестировали последние на предмет выявления возможных перебоев в работе. Нуждающимся в помощи семьям бесплатно установили дымовые датчики.

В Нарве за это время были проведены консультации в 501 жилище, зарегистрированных по короткому номеру 1521 было 58 человек. В рамках проекта спасатели установили 115 дымовых датчиков. Кроме того, в Нарве провели и консультации для жителей восьми общежитий, в которых, согласно регистрационным листам, приняли участие 436 человек.

”В реальности участников было больше, поскольку не все люди отметили свое участие на бумаге, кроме того, в числе прослушавших лекции было немало детей”, — подтвердила старший специалист бюро превенции Восточного спасательного центра Майла Леэте.

В Кохтла-Ярве провели 535 домашних консультаций, в их числе 19 собственников выразили свое желание, зарегистрировавшись по короткому телефону 1524. Установили 87 дымовых датчиков.

Среди всех зарегистрировавшихся по короткому номеру 1524 было разыграно шесть домашних огнетушителей — три достались нарвитянам, и три — кохтлаярвесцам.

”Мы благодарим тех людей, кого интересует возможность улучшить свои знания в сфере пожаробезопасности и нашедших время зарегистрироваться на бесплатное консультирование, и надеемся, что уровень культуры безопасности у жителей нашего региона будет только повышаться, а число возгораний в жилых зданиях снизится”, — выразил надежду руководитель бюро превенции Восточного спасательного центра Майдо Нылвак.