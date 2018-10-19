Союз самоуправлений Ида-Вирумаа желает перераспределения сланцевых денег

Главная суть желаемой поправки состоит, упрощенно говоря, в том, что если сейчас плата за ресурсы поступает только в те самоуправления, где сейчас добывается сланец, то Ида-Вирумааский союз самоуправлений предлагает, чтобы деньги частично поступали и в те самоуправления, на территории которых происходит термическая обработка сланца для производства масла или электроэнергии.

Больше всего выиграл бы от этого город Нарва-Йыэсуу, на территории которого расположены наряду с разрезом ”Narva”, где ведется добыча сланца, еще электростанции и заводы масел ”Eesti Energia”, а также плату за ресурсы стал бы получать также город Кохтла-Ярве, где действуют фабрики масел ”Viru Keemia Grupp”.

В соответствии с предложением, в бюджет самоуправления поступало бы до 24 центов за тонну добытого на его территории сланца, а по 8 центов за тонну сланца поступало бы в те самоуправления, где сланец перерабатывают, и кроме того, самоуправлениям, где складируется летучая и топочная зола, платили бы по 15 центов за каждую складированную тонну.

”С переоценкой выплат большинству самоуправлений стало бы поступать больше денег, чем сейчас. Только для Алутагузеской волости эта сумма уменьшилась бы”, — отметила председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст