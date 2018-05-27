27.05.2018, 19:32

Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?

 (19)
Алексей Старков
Алексей Старков
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Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?
Foto: Andres Putting

В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному.

Согласно принятым три-четыре года назад изменениям в законе о лекарствах, с апреля 2020 года контрольный пакет фирмы-собственника аптеки должен быть только у профессионального провизора и аптеками не могут владеть оптовые торговцы медикаментами, а с лета 2019 года надлежит закрыть те аптеки-филиалы, которые принадлежат предприятиям-оптовикам. Требование относительно филиалов касается населённых пунктов, где живёт не менее 4 тысяч человек.

Проблема начинается с того, что в Эстонии большинство аптек сейчас принадлежат именно предпринимателям, которые занимаются и лекарственным оптом. По некоторым данным, из примерно пятисот аптек Эстонии сменить собственника предстоит почти трёмстам, или 60 процентам.

”Реформа сырая”

Объединение аптек Эстонии реформу не поддерживает.
По данным члена правления объединения Тимо Данилова, если говорить о закрытии филиалов в местах с населением свыше 4 тысяч человек, то таких филиалов около 70.

- В филиалах не готовят лекарства и помещения могут быть меньше. Но на практике разницы между филиалами и основными аптеками не ощущается — 97 процентов жителей Эстонии аптечными услугами довольны, так что остаётся неясным, в какой части государство хочет поднять качество этих услуг, что, как утверждается, и есть цель реформы, — сказал Данилов ”ИП”.

Он считает также, что собственники-не провизоры вынужденно оказались сегодня в невыгодной ситуации.

ТОП

Вступившее в 2015 году в силу требование о собственнике-провизоре, по словам Данилова, создало положение, при котором собственники-не провизоры не могли больше реорганизовывать филиалы, поскольку не провизорам лицензии на общие аптеки не выдавались уже с марта 2015-го, а аптекам в собственности оптовиков новые разрешения перестали давать и того раньше, с лета 2014-го. В то же время обрело силу и положение о закрытии филиалов. Поэтому оптовикам не оставили никакого переходного периода на реструктурирование филиалов, и утверждение, что участникам рынка дали пятилетний переходный период, не отвечает действительности.

- Нынешние владельцы филиалов в более крупных населённых пунктах, на самом деле, принудительно поставлены в положение, результат которого по сегодняшнему законодательству — только возможность филиалы закрыть. Это вызовет многие проблемы, в том числе в некоторых местах доступность аптечной услуги ухудшится. В Кохтла-Ярве закрытие угрожает 6 аптекам, в Нарве — 9, а всего в Ида-Вирумаа — 19-ти, — пояснил Данилов.

Он добавил, что вторая проблема при этом — при закрытии филиалов собственникам придётся списывать сделанные инвестиции, и в связи с этим государству угрожают требования о возмещении ущерба в размере 20 миллионов евро.

В целом реформу Тимо Данилов оценивает как сырую, без основательной оценки последствий, способную нанести по аптечному сектору сокрушительный удар, от которого больше всего пострадают пациенты. Государству надо бы решать касающиеся здравоохранения вопросы комплексно, в том числе больше задействуя потенциал аптекарей, например, для вакцинации населения.

Сегодня Объединение аптек Эстонии предлагает, чтобы срок закрытия филиалов был отодвинут до времени, когда аптеки должны перейти к провизорам, то есть до апреля 2020 года. Это, по мнению объединения, обеспечит нынешним хозяевам хотя бы возможность продать филиалы вместе с основными аптеками, ибо продать филиалы отдельно невозможно.

Меньше, да лучше

Такова, в общем и целом, позиция Союза аптекарей Эстонии, который реформу, наоборот, поддерживает.

В комментарии для ”ИП” главный провизор союза Кайди Сарв отметила, что если сегодня бóльшая часть аптек находится в собственности двух крупных оптовых предприятий или связана с ними, то после реформы в Эстонии должны остаться только аптеки, не зависимые от оптовиков.

Она назвала пять плюсов от изменений. Во-первых, в аптеках расширится ассортимент, так как сегодня если какого-то медикамента у оптовика-хозяина нет, то его не найти и в его аптеках, а у конкурирующих поставщиков товар они не берут. Во-вторых, если аптек станет меньше и они укрупнятся, то и лекарства будут быстрее доходить до пациентов, поскольку когда аптек много и покупателей на каждую мало, то там не держат запасы всех нужных препаратов. В-третьих, прекратится погоня за открытием аптек в каждом новом торговом центре, что должно сократить и издержки аптечной сети. В-четвёртых, если эти затраты снизятся, то возможно и снижение цен, особенно на нерецептурные препараты, вспомогательные средства и пищевые добавки. Наконец, реформа должна смягчить кадровую проблему — сейчас специалистов на все аптеки не хватает.

- Негативного сейчас даже и не могу назвать. Число аптек в Эстонии действительно несколько уменьшится, но это позитивно. Если в более крупных городах какая-то аптека закроется, то это положительное изменение. Ни один регион без аптеки не останется, — заверяет Сарв.
По её данным, аптек в городах не просто много, но они переживают и экономические трудности, а перемены должны оставить только экономически состоятельные предприятия. В Эстонии обоснованная плотность аптек — одна на 6 тысяч жителей, сейчас одна приходится на 2700, а в Ида-Вирумаа — одна на 2800. В Нарве, например, 17 аптек, а разумно было бы не более 10, считает Сарв, напоминая, что было время, когда на всю Нарву приходилось только три аптеки, а на Йыхви или Силламяэ — по одной. Да и в Таллинне четверть века назад их было 23, а сейчас — 130. Ясно, что пациентов и аптекарей для содержания нынешней аптечной сети не хватает.

Разницу в подходах к реформе со стороны двух профессиональных объединений Кайди Сарв объясняет тем, что союз аптек представляет держателей аптечных сетей, которых реформа заставляет выбирать — владеть аптеками или заниматься оптовой торговлей лекарствами. Союз аптекарей же, по её словам, за не зависимые от оптовиков аптеки, в результате чего в Эстонию смогут прийти и дополнительные оптовые продавцы.

- Мы провели среди аптекарей разъяснительную работу и предложили помощь для приобретения аптек. Сделали исследования, и они подтверждают, что аптекари, необходимые для того, чтобы реформа осуществилась, есть. Мы выяснили возможности финансирования и поддержки, позволяющие покупку аптек. Работаем с департаментом лекарств над тем, чтобы аптечная реформа прошла без осечек, — заключила Кайди Сарв.

Мнение самоуправлений

Вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Нина Алексеева сказала в среду ”ИП”, что перспективы закрытия части аптек действительно ”напрягают”: это касается возможного прекращения аптечной деятельности в малых частях города, например Ору.

- Постараемся со своей стороны подать какие-то предложения, выразить своё мнение через союзы городов и самоуправлений. Для этого надо изучить цифры, посоветоваться с врачами. Время ещё есть, — добавила вице-мэр.

Председатель волостного собрания Йыхви врач Нина Негласон подчеркнула, что аптечная служба, по закону, в компетенцию местного самоуправления не входит. Негласон считает, что в маленьком Йыхви аптеки не нужны через каждые сто метров, главное, чтобы они были в больших торговых центрах и в поликлиниках и функционировали по такому графику, который удобен для работающих клиентов. Так оно и будет, полагает председатель.

Два месяца назад своё мнение по поводу аптечной реформы высказала и канцлер права Юлле Мадизе. Это мнение таково: планируя данную реформу, Рийгикогу границ конституции не переступил.

Ваше мнение, министерство?

На вопросы ”ИП” по теме аптечной реформы ответил советник Министерства социальных дел Иван ЛАВРЕНТЬЕВ.

- Для чего нужна упомянутая выше реформа аптечного дела в Эстонии, какие плюсы от её воплощения ожидаются, но также и какие минусы предвидятся?

- В ноябре 2014 года социальная комиссия Рийгикогу инициировала внесение поправок в закон о лекарствах, при помощи которых хотели найти устойчивое решение для проблем рынка лекарств в Эстонии: доступность лекарств в регионах с низким спросом, ситуация с конкуренцией на рынке лекарств (обусловленная вертикальной интеграцией с оптовыми торговцами лекарствами). Целью поправок было избежать излишних инвестиций и искажения рынка путём захвата или удержания его доли, что привело бы к росту расходов, давлению на повышение наценок и, таким образом, повысило бы цены на лекарства. Цель ограничения вертикальной интеграции — прежде всего, гарантировать возникновение конкуренции на рынке оптовой продажи лекарств. Требование, согласно которому большей частью разрешения на деятельность аптеки должен владеть провизор, должно помочь избежать влияния оптовых торговцев на предприятия, оказывающие аптечную услугу, чтобы обеспечить независимость аптекаря и повысить его личную ответственность за оказание услуги.

В марте 2014 года социальная комиссия Рийгикогу инициировала законопроект о внесении поправок в закон о лекарствах и закон об организации услуги здравоохранения, которыми было установлено прекращение деятельности филиалов аптек. Тогда в парламенте нашли, что филиал аптеки представляет собой аптеку с меньшими требованиями к помещениям и квалификации специалистов. Однако заниженные требования обоснованы в сельских регионах и небольших городах, но не в крупных. Тем более что после признания недействительными ограничений на учреждение аптеки именно в таких местах будет наблюдаться риск появления новых мест оказания услуги с наименьшими возможными расходами. Это усугубило бы жизнь отвечающих обычным требованиям аптек и могло бы ухудшить качество их услуги. В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что действующим в крупных городах аптекам будет обеспечен достаточный переходный период (5 лет), в течение которого можно найти возможности для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями к общей аптеке, или для переезда общей аптеки в регион с меньшими требованиями, или для прекращения деятельности аптечного филиала.

Как именно сложится ситуация с аптечным рынком после 2020 года — во многом зависит от того, хватит ли у участников рынка доброй воли, и от готовности владельцев аптек реорганизовать свою деятельность. Отметим, что если какой-либо предприниматель предпочтёт закрыть свою аптеку, нежели реорганизовать её в соответствии с требованиями закона, то опредёленно найдётся достаточно интереса к тому, чтобы открыть новую аптеку в хороших местах.

- Каковы конкретно новые требования?

- Согласно закону о лекарствах, действующий в городе с 4000 или более жителями филиал общей аптеки, учрежденный до 9 июня 2014 года, может продолжать работу в прежнем качестве до 9 июня 2019 года. То есть в насёленных пунктах менее чем с 4000 жителей филиалы аптек могут продолжать работу, а в более крупных нужно обеспечить соответствие их деятельности закону, для чего предусмотрен достаточный временной запас.

Также 1 апреля 2020 года вступят в силу ограничения по собственности аптеки:

a) Требование, согласно которому бóльшая часть разрешения на деятельность (св. 50% паёв или акций) должна принадлежать провизору, который руководит, по крайней мере, одной принадлежащей ему аптекой, и ограничение, согласно которому владельцы аптеки не могут владеть более чем четырьмя аптеками, действующими в населенном пункте с 4000 и более жителей.

б) Запрет на вертикальную интеграцию. Согласно запрету, дольщиком, акционером или членом юридического лица, которому принадлежит разрешение на деятельность общей аптеки, вдобавок к перечисленному выше кругу не может быть и лицо, обладающее разрешением на оптовую торговлю лекарствами.

- Как, по мнению министерства, можно и нужно внедрять изменения, чтобы негативного эффекта не было или он был бы минимален? Что планирует в качестве мер поддержки государство?

- В соответствии с законом о лекарствах, аптеки должны соответствовать новым требованиям к 2020 году. Разрешения на деятельность аптек, не соответствующих требованиям к установленному сроку, будут аннулированы, и реализацией существующего имущества будут заниматься сами владельцы предприятий. Государство не намерено отчуждать аптеки, не соответствующие требованиям. Законодателем предусмотрен переходный период, чтобы обеспечить плавный переход. В том числе была учтена малочисленность провизоров, и государство заказало дополнительные учебные места, чтобы владельцы действующих аптек или иные желающие смогли бы пойти учиться на провизора.

- Будет ли срок для реформы продлён?

- Обусловленные проведением аптечной реформы вызовы были представлены Министерством социальных дел и неоднократно обсуждались в социальной комиссии Рийгикогу, в последний раз на совместном заседании социальной и правовой комиссий 3 апреля, где обсуждали эту тему по инициативе действующих аптечных сетей. Поправка остаётся в силе и будет внедряться.

- Подкреплена ли реформа аптечной системы в Эстонии нормативами (по доступности аптек для клиентов, по минимальному ассортименту, по ценам и т.п.), которые должны быть соблюдены после её реализации?

- Требования действовали и при учреждении аптек, также при учреждении аптеки нужно было принимать во внимание минимальное расстояние и число жителей в городе, но решением Государственного суда эти требования были отменены, и для регуляции рынка аптек было внедрено в том числе ограничение по владельцам аптеки. Поэтому внедрение дополнительных нормативов в данный момент не обосновано. Однако, как и сейчас, после реформы аптеки будут обязаны обеспечить доступность имеющихся на рынке в Эстонии лекарств. Также продолжат действовать границы установленных для лекарств наценок.

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