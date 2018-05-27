Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?

- В филиалах не готовят лекарства и помещения могут быть меньше. Но на практике разницы между филиалами и основными аптеками не ощущается — 97 процентов жителей Эстонии аптечными услугами довольны, так что остаётся неясным, в какой части государство хочет поднять качество этих услуг, что, как утверждается, и есть цель реформы, — сказал Данилов ”ИП”.

Он считает также, что собственники-не провизоры вынужденно оказались сегодня в невыгодной ситуации.

Вступившее в 2015 году в силу требование о собственнике-провизоре, по словам Данилова, создало положение, при котором собственники-не провизоры не могли больше реорганизовывать филиалы, поскольку не провизорам лицензии на общие аптеки не выдавались уже с марта 2015-го, а аптекам в собственности оптовиков новые разрешения перестали давать и того раньше, с лета 2014-го. В то же время обрело силу и положение о закрытии филиалов. Поэтому оптовикам не оставили никакого переходного периода на реструктурирование филиалов, и утверждение, что участникам рынка дали пятилетний переходный период, не отвечает действительности.

- Нынешние владельцы филиалов в более крупных населённых пунктах, на самом деле, принудительно поставлены в положение, результат которого по сегодняшнему законодательству — только возможность филиалы закрыть. Это вызовет многие проблемы, в том числе в некоторых местах доступность аптечной услуги ухудшится. В Кохтла-Ярве закрытие угрожает 6 аптекам, в Нарве — 9, а всего в Ида-Вирумаа — 19-ти, — пояснил Данилов.

Он добавил, что вторая проблема при этом — при закрытии филиалов собственникам придётся списывать сделанные инвестиции, и в связи с этим государству угрожают требования о возмещении ущерба в размере 20 миллионов евро.

В целом реформу Тимо Данилов оценивает как сырую, без основательной оценки последствий, способную нанести по аптечному сектору сокрушительный удар, от которого больше всего пострадают пациенты. Государству надо бы решать касающиеся здравоохранения вопросы комплексно, в том числе больше задействуя потенциал аптекарей, например, для вакцинации населения.

Сегодня Объединение аптек Эстонии предлагает, чтобы срок закрытия филиалов был отодвинут до времени, когда аптеки должны перейти к провизорам, то есть до апреля 2020 года. Это, по мнению объединения, обеспечит нынешним хозяевам хотя бы возможность продать филиалы вместе с основными аптеками, ибо продать филиалы отдельно невозможно.

Меньше, да лучше

Такова, в общем и целом, позиция Союза аптекарей Эстонии, который реформу, наоборот, поддерживает.

В комментарии для ”ИП” главный провизор союза Кайди Сарв отметила, что если сегодня бóльшая часть аптек находится в собственности двух крупных оптовых предприятий или связана с ними, то после реформы в Эстонии должны остаться только аптеки, не зависимые от оптовиков.