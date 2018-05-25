25.05.2018, 15:46

Совсем скоро Ида-Вирумаа перейдет на бесплатный общественный транспорт


rus.delfi.ee
EST 11
Совсем скоро Ида-Вирумаа перейдет на бесплатный общественный транспорт
Foto: Merit Hirvoja-Tamm, Delfi

С 1 июля проезд на уездных автобусных линиях в Ида-Вирумаа станет бесплатным. Такое решение было принято накануне на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта, которое согласилось принять соответствующее предложение государства, сообщает rus.err.ee со ссылкой на газету "Северное побережье".

Решение было принято минимальным большинством голосов.

Как отмечает издание, до этого как Ида-Вируский центр общественного транспорта, так и представители учредивших его самоуправлений относились к идее бесплатного транспорта скептически.

В составленном центром кратком анализе последствий этого решения приводится только один положительный аспект, в то время как негативных аспектов перечислено шесть.

Помимо Ида-Вирумаа, к настоящему времени о согласии ввести бесплатный проезд на уездных автобусах заявили Ярваский, Йыгеваский, Пылваский, Выруский и Ляэнеский уезды, а также Сааремаа. Об отказе от такой меры сообщили Раплаский и Пярнуский уезды, а также Хийумаа.

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