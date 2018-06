Сотни нарвских детей учат эстонский язык в городском лагере

Эстонский язык учится, комбинируя методики языкового погружения и проектной учебы: каждая группа работает под руководством учителя над определенным заданием, общаясь на эстонском языке. Например, дети мастерят макет идеального города Нарва, составляют газету или книгу рецептов, создают настольную игру, организуют художественную выставку, снимают музыкальное видео или фильм и т. д.

После обеда дети могут участвовать в тренировках SPIN-программы, где через футбол и другие игровые занятия их учат социальным навыкам и умению управлять собой, например, считаться с другими, общаться, управлять эмоциями.

Как пояснила исполнительный директор SPIN-программы Кейт Фомочкин, сессии SPIN-программы отличаются от обычной футбольной тренировки тем, что наряду со спортивными достижениями фокусируются, прежде всего, на развитии навыков, необходимых для жизни. ”Мы не занимаемся спортом просто ради спорта, а работаем во имя того, чтобы из подростков получились активные в обществе и хорошо владеющие собой люди”, — сказала Кейт Фомочкин. В SPIN-программе наряду с профессиональными тренерами по футболу работают помощники тренеров — специалисты по поддержке, которые помогают поддерживать развитие подростков, исходя из индивидуальных потребностей каждого.

Деятельность лагеря поддерживают Британский совет, UEFA Foundation for Children, Нарвская городская управа, The Edith Randam Rogers Trust и The Helle Randam Trust. Для детей участие в лагере бесплатное.