26.06.2018, 17:27

Сотни нарвских детей учат эстонский язык в городском лагере

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rus.delfi.ee
EST
Vene koolid
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Сегодня начался в Нарве городской лагерь, организованный ЦУ ”Молодежь в школу” и SPIN-программой, где почти 300 местных учеников 1-8 классов будут в течение двух недель учить эстонский язык, развивать социальные навыки и умение управлять собой.

По словам исполнительного директора ЦУ ”Молодежь в школу” Кристи Клаасмяги, этот городской лагерь особенный, поскольку в нем соединены инновационная учительская практика, мотивирующий способ изучения языка и подход на основе доказательств для обучения умению сотрудничать и общаться. ”В лагере детьми руководят участники программы ”Молодежь в школу”, которые с осени начнут работать учителями в школах по всей Эстонии и для которых лагерь является практической частью нашей программы обучения. Для детей же это веселый и интересный лагерь, где изучения языка и приобретение новых навыков проходят как бы мимоходом”, — сказала Кристи Клаасмяги.

Эстонский язык учится, комбинируя методики языкового погружения и проектной учебы: каждая группа работает под руководством учителя над определенным заданием, общаясь на эстонском языке. Например, дети мастерят макет идеального города Нарва, составляют газету или книгу рецептов, создают настольную игру, организуют художественную выставку, снимают музыкальное видео или фильм и т. д.

После обеда дети могут участвовать в тренировках SPIN-программы, где через футбол и другие игровые занятия их учат социальным навыкам и умению управлять собой, например, считаться с другими, общаться, управлять эмоциями.

Как пояснила исполнительный директор SPIN-программы Кейт Фомочкин, сессии SPIN-программы отличаются от обычной футбольной тренировки тем, что наряду со спортивными достижениями фокусируются, прежде всего, на развитии навыков, необходимых для жизни. ”Мы не занимаемся спортом просто ради спорта, а работаем во имя того, чтобы из подростков получились активные в обществе и хорошо владеющие собой люди”, — сказала Кейт Фомочкин. В SPIN-программе наряду с профессиональными тренерами по футболу работают помощники тренеров — специалисты по поддержке, которые помогают поддерживать развитие подростков, исходя из индивидуальных потребностей каждого.

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Деятельность лагеря поддерживают Британский совет, UEFA Foundation for Children, Нарвская городская управа, The Edith Randam Rogers Trust и The Helle Randam Trust. Для детей участие в лагере бесплатное.

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