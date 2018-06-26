Сотни нарвских детей учат эстонский язык в городском лагере

Сегодня начался в Нарве городской лагерь, организованный ЦУ ”Молодежь в школу” и SPIN-программой, где почти 300 местных учеников 1-8 классов будут в течение двух недель учить эстонский язык, развивать социальные навыки и умение управлять собой.
По словам исполнительного директора ЦУ ”Молодежь в школу” Кристи Клаасмяги, этот городской лагерь особенный, поскольку в нем соединены инновационная учительская практика, мотивирующий способ изучения языка и подход на основе доказательств для обучения умению сотрудничать и общаться. ”В лагере детьми руководят участники программы ”Молодежь в школу”, которые с осени начнут работать учителями в школах по всей Эстонии и для которых лагерь является практической частью нашей программы обучения. Для детей же это веселый и интересный лагерь, где изучения языка и приобретение новых навыков проходят как бы мимоходом”, — сказала Кристи Клаасмяги.