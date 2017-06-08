Составление программы инвестиций в Ида-Вирумаа застопорилось в правительстве

План правящего союза составить ида-вирускую программу инвестиций до сих пор не осуществлен из-за разногласий внутри правительственной коалиции.

Составление ида-вируской программы инвестиций являлось в коалиционном соглашении нынешнего властного союза одним из двух крупнейших касающихся уезда начинаний — наряду с переездом Академии внутренней обороны в Нарву, замененным на сегодня лишь вариантом с колледжем. Однако до сих пор программа так и не появилась на повестке дня заседаний правительства, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".

Входящий в экспертную группу по Ида-Вирумаа бывший член Рийгикогу Лембит Кальювеэ сказал, что рабочая группа не собиралась уже больше месяца и ему непонятно, почему правительство не обсуждает сделанные предложения.

"Я слышал, что ждут вступления в должность нового министра госуправления Яака Ааба. Но это несерьезный разговор. Министры меняются, но госповозка из-за этого останавливаться не должна. Если мы хотим, чтобы ида-вируская программа была пущена в ход со следующего года, то принципиальные решения следует обязательно принять до Яанова дня, ведь это касается и бюджета. Однако сейчас нет никаких признаков, что дело двигается", — подтвердил Кальювеэ.

Министерство финансов затруднилось сказать что-то новое относительно состояния дел с ида-вируской программой, а также предположить, когда правительство могло бы приступить к ее обсуждению.