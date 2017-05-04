Сообщивший полиции о взятке предприниматель сам получил обвинение

Прокуратура отдала под суд по коррупционному обвинению известного местного строительного предпринимателя Алара Сепперна, который сам пришел в полицию сообщить о взятке, а также содействовал следствию при имитации преступления.

Обвинение касается происшедшего весной 2015 года случая, когда фирма Сепперна ”Sepmar”, в настоящее время ликвидируемая, после выигрыша в тендере выполняла по заказу города Нарва строительные работы по установке эвакуационного и аварийного освещения в Паюской школе и ученическом доме, пишет "Северное побережье". При выполнении работ надзор владельца осуществлял ”TADF Ehitus”, член правления которого Федор Соколов и вел тогда дела с Сепперном.

В соответствии с обвинением, в какой-то момент Соколов стал сокрушаться, что сроки работы прошли и за эту трату времени плату он не получит. В связи с данным обстоятельством обвинение прокуратуры на начавшемся 2 мая в Вируском уездном суде процессе гласило: Сепперн и Соколов договорились между собой, что Сепперн даст Соколову взятку в размере 600 евро. Предположительно, Соколов пообещал Сепперну, что в этом случае у него не возникнет проблем со сдачей объекта.

Как следует из материалов обвинения, сделка состоялась через третью фирму — ТОО ”Patruul”, член правления которого Андрей Яковенко представил фирме Сепперна фиктивный счет на 600 евро за транспортные услуги, которые в действительности не оказывались. Сепперн заплатил 400 евро из этой суммы, ”Patruul” же перевел их фирме Соколова ”TADF Ehitus” за якобы купленные консультационные услуги.

Недостающие 200 евро Сепперн наличными доставил Соколову в Нарва-Йыэсуу на дом. Однако как только Соколов взял деньги, объявились работники полиции и оповестили, что он подозревается в запрашивании и получении взятки.

Как Сепперн, так и Соколов с Яковенко предстали теперь перед судом по обвинению во взятке и фальсификации.

В случае Сепперна примечательно то обстоятельство, что обвинение в преступлении он получил, несмотря на то, что сам явился в полицию сообщить о взятке. ”Сначала я дважды приходил в полицию, чтобы объяснить, что с меня запрашивают взятку. Поначалу никто не хотел со мной разговаривать и меня выпроваживали. Только с третьего раза взялись за дело”, — сказал Сепперн ”Северному побережью”.