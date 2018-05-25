Сообщение о сбитом ребенке в Силламяэ оказалось ложным: но сам упал с велосипеда

Ранее полиция искал свидетелей ДТП в Силламяэ, когда на 11-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобиль. Водитель сам связался с полицией и выяснилось, что столкновения с автомобилем не происходило — ребенок сам упал с велосипеда.
Во вторник около 13:55 в Силламяэ у дома по адресу ул. Ранна, 49, якобы произошло ДТП, когда на 11-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобиль. Несколько часов позже мальчик обратился в больницу.
Аварийный полицейский Нарвского отделения полиции Райво Волощук сказал, что выяснилось, что ребенок ехал по проезжей части, заметил приближающийся автомобиль, испугался и упал. Ребенок получил травму и свидетелям этого показалось, что произошло столкновение с автомобилем.
"Если обстоятельства происшествия не ясны до конца и кто-то пострадал, то об этом надо сообщить в полицию по номеру 112", — сказал Волощук.
Полицейский напоминает, самостоятельно управлять велосипедом на проезжей части может ребенок в возрасте 10–15 лет при наличии соответствующих прав. При езде по дороге на велосипедисты в возрасте до 16 лет обязаны быть в застегнутом шлеме. Если ребенку приобретен велосипед и родитель разрешает ребенку ездить одному, то нужно четко оговорить в каких местах ребенку ездить возможно, а где запрещено. Eсли у ребенка нет прав велосипедиста, то ездить можно в жилой зоне, по велосипедно-пешеходной, велосипедной дорожкам, а также по тротуару, считаясь с пешеходами.
"Выяснились, что на пострадавшем ребенке не было шлема. Велосипедисты в возрасте до 16 лет обязаны надевать шлем ради собственной безопасности, об этом должны обязательно должны позаботиться родители. Надевать шлем взрослые велосипедисты не обязано, по полиция настоятельно рекомендует это делать", — добавил полицейский.