Сообщение о сбитом ребенке в Силламяэ оказалось ложным: но сам упал с велосипеда

Ранее полиция искал свидетелей ДТП в Силламяэ, когда на 11-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобиль. Водитель сам связался с полицией и выяснилось, что столкновения с автомобилем не происходило — ребенок сам упал с велосипеда.

Во вторник около 13:55 в Силламяэ у дома по адресу ул. Ранна, 49, якобы произошло ДТП, когда на 11-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобиль. Несколько часов позже мальчик обратился в больницу.

Аварийный полицейский Нарвского отделения полиции Райво Волощук сказал, что выяснилось, что ребенок ехал по проезжей части, заметил приближающийся автомобиль, испугался и упал. Ребенок получил травму и свидетелям этого показалось, что произошло столкновение с автомобилем.

"Если обстоятельства происшествия не ясны до конца и кто-то пострадал, то об этом надо сообщить в полицию по номеру 112", — сказал Волощук.