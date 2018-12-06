Сомпасцы возмущены: платим много, а тепла не хватает

Они обвиняют обслуживающую фирму ”OSK Grupp” в несоблюдении температурного графика подачи тепла, уверяя, что в этом году в домах значительно холоднее, чем в прошлом.

Митинг не планировали, но узнав о том, что Владимир Сербаев собирается на прием к помощнику мэра, чтобы поговорить на тему холода в доме, по микрорайону разлетелась сарафанная молва, и к Юлле Лепассаар пришло больше десятка человек с подобными жалобами, рассказали, что вынуждены дома одеваться ”как капуста” и спать под двумя одеялами.

— За ноябрь счета еще нет, но в прошлом месяце я заплатил почти два евро за квадратный метр, — приводит пример сомпасец Владимир Сербаев. — Притом что на улице было относительно тепло, в квартире температура не поднималась выше 15 градусов.