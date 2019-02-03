Солнечный луч в сердце каждого ребенка: в Йыхви действует опорный центр для ребят с особыми потребностями

Мы идем смотреть помещения центра – просторный зал с развивающими играми, спортивный уголок, маленькие и уютные комнатки для того, чтобы особенные детки, устающие от активного общения, могли уединиться и отдохнуть. Стиральная машина, кухонный уголок, столовая – дети могут здесь и покушать, и поиграть, и даже поспать – есть небольшая спальня с кроватями. Мы проходим мимо молодой и улыбающейся воспитательницы, и Лиана просит рассказать, чем же воспитатели занимаются с детишками. Девушка отвечает «Здесь мы играем!» Самое важное для детей и самая понятная форма обучения – игровая – здесь никого не принуждают и не заставляют, находя для каждого комфортную среду и используя индивидуальный подход.

Лиана с гордостью рассказывает о том, как детки, которым сложно в детском саду, которые там замыкаются, поскольку, естественно, там им не могут уделить столько внимания, как здесь из-за их количества (а в центре никогда не бывает одновременно слишком много детей), здесь успокаиваются, открываются и начинают доверять.

«Например, родители одного мальчика рассказывали, что в выходные они прогуливались неподалеку от нашего здания, и малыш побежал к двери и стучался, прося родителей открыть ему дверь, чтобы пойти в центр. Такие истории очень мотивируют продолжать нашу деятельность и дальше», - говорит Лиана.

На сайте центра – истории детей разных лет. «Каждую неделю мы замечаем чудесные перемены в детях, которые греют наши сердца», - пишут педагоги.

«Когда в нашем центре появилась Анжелика, в свои 3 года она уже много знала: цифры, буквы, цвета, формы. Девочка очень хотела общаться, выражать себя, и чтобы ее понимали. К сожалению, поначалу у нее хорошо получались только первые и последние буквы слов, поэтому каждый раз приходилось догадываться, что она имеет в виду. В течение года произошли большие перемены. Воспитатели за короткий срок научили ее некоторым движениям из языка жестов. Она с радостью стала использовать их. Затем Анжелика быстро стала запоминать и слова на эстонском языке, хотя родной язык у нее русский. Теперь она с легкостью складывает слоги длинных слов, и уже начала говорить короткое предложение из двух слов. У нее появилась возможность посещать логопеда. Она старается повторять все, что говорят другие. Очень любит всеобщее внимание и сама с щедростью дарит свою радость и улыбку.

Сандер, которому уже скоро будет 7 лет, готовится пойти в следующем году в школу. У этого мальчика была фобия высоких лестниц и лифтов. Однажды во время прогулки в городе, он порадовал нас, став таким смелым, что без поддержки бегал по лестнице вверх и вниз. Он был так счастлив от своего достижения! А потом сказал: « Я пошутил, что боюсь высоты, я же такой смелый!».

Эти истории наполнены теплом и дают надежду другим детям. И, конечно, помогают родителям не остаться наедине со своими проблемами и получить поддержку.

«Солнечный луч» – организация некоммерческая. И для родителей детей с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья все услуги – бесплатные. Финансирование идет из социального отдела волости, в которой зарегистрирован ребенок, и из различных государственных и европейских проектов. Так, один из проектов, который реализует Министерство социальных дел, дает возможность получить для ребенка с тяжелым или глубоким недугом помощь в виде предоставления так называемого опорного лица – и это тоже через центр «Солнечный луч» и тоже совершенно бесплатно для родителей.

Лиана рассказывает, что НКО предлагает местным самоуправлениям и услугу по перевозке детей с недостатками здоровья – так они могут посещать, например, Ахтмескую школу. Зачастую деток привозит в центр именно микроавтобус «Солнечного луча», т.к. родителям сложно самим привезти ребенка в центр.

Помещения центра, которые они бесплатно арендуют у волости Йыхви, расширяются. В амбициозных планах – сделать возможным круглосуточное пребывание «тяжелых» детей в стенах центра. «Например, так родители смогут позволить себе даже ненадолго уехать отдохнуть, не беспокоясь о том, с кем оставить своего особенного ребенка», - говорит Лиана.