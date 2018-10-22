Соцдемы обсудят с жителями Ида-Вирумаа будущее региона: приглашаются все!

”Сейчас отовсюду раздаются громкие предвыборные обещания, но пока ничего не слышно о том, чего ждать жителям Ида-Вирумаа. Наша программа по северо-востоку на стадии разработки, и перед тем как ее утвердить, мы хотим пообщаться с местными жителями — что их беспокоит, какие ожидания от политиков, что было хорошо сделано, а что — не очень?”, — сказал глава ида-вируского округа Социал-демократической партии Андрес Анвельт.

По словам Анвельта, ида-вируский регион обладает мощным потенциалом, который до сих пор не был реализован в достаточной мере.

”Конечно, главное богатство региона — это люди. Для развития Ида-Вирумаа очень важно, чтобы молодежь оставалась в регионе, а не разъезжалась. Для этого должны быть рабочие места, достойная зарплата и привлекательная жилая среда. Конечно, работа в этом направлении ведется, но видим, что пока этого недостаточно. У социал-демократов назрели конкретные предложения, и мы хотим ими поделиться с местными жителями”, — сказал Анвельт.

Дискуссия ”Настоящее и будущее Ида-Вирумаа” состоится в Нарвском колледже Тартуского университета в 17:30. Встреча пройдет на русском языке. К участию приглашаются все желающие. Ведущий дискуссии — журналист Юрий Николаев.