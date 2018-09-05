Соцдемы на победу над центристами в Ида-Вирумаа на будущих выборах и не надеются

- Марина Кальюранд баллотируется у нас первым номером по округу Харьюмаа и Рапламаа. Но, как Марина не раз говорила, она намерена баллотироваться на выборах в Европарламент, а на них вся Эстония является единым избирательным округом, то есть через два месяца после парламентских выборов ей потребуется поддержка и в Ида-Вирумаа.

- Каковы амбиции у партии в отношении Ида-Вирумаа на будущих выборах в Рийгикогу? Опять один мандат из пяти или больше?

- Мы продолжаем быть единственной реальной альтернативой Центристской партии в этом регионе. С 2011 года, когда я пришел в политику, избравшись в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, по разным опросам мы видим, что поддержка Социал-Демократической партии в этом уезде превышает средний уровень поддержки в государстве и составляет 15-20 процентов. Конечно, один мандат, который мы получили на прошлых выборах, получим и на этот раз. Получится ли взять второй, зависит и от нашего списка, над которым работаем, и от позиций конкурентов.

Евгений Осиновский отмечает, что позиции Isamaa, чуть было не взявшей один мандат в Ида-Вирумаа на прошлых выборах в Рийгикогу, ослабли во всей республике, а Свободная партия и вовсе почти развалилась. Насколько последние коррупционные истории появлияют на результат Центристской партии в регионе, Осиновский загадывать не берется.

”Конечно, это удар по имиджу партии, но уже давно ни для кого не секрет, что принципы честного и прозрачного управления никогда не были важны для ида-вирумааских центристов, именно здесь, на местном уровне. Насколько последние уголовные дела в отношении нарвских депутатов-центристов скажутся на результате выборов в Рийгикогу, насколько их результат будет слабее прошлого, предсказать сложно. Но в то же время мы не настолько наивны, чтобы не понимать, что и на этот раз Центристская партия выборы в Ида-Вирумаа выиграет", - оценивает перспективы Евгений Осиновский.

Roman Vikulov

Снижение количества членов партии в Ида-Вирумаа лидер соцдемов большой трагедией не считает, отмечая, что это происходит во всех давно действующих партиях на республиканском уровне, соглашаясь, что в уезде кадровый кризис был вызван и снижением активности местных лидеров соцдемов, и сообщая, что новые люди все-таки приходят.

Присутствовавшая на собрании соцдемов Катри Райк, не являющаяся членом партии, допускает, что примет участие в весенних выборах в Рийгикогу, но говорит, что окончательное решение еще не приняла. Сейчас ее очень увлекает идея строительства в Нарве ИТ-академии, которую выдвинул недавно финансист Индрек Нейвельт (он, правда, говорил об ИТ-колледже). А также ректор Академии внутренних дел и депутат Нарвского горсобрания дописывает сейчас еще одну книгу о Нарве. Ее первая книга — ”Моя Нарва” — была более чем успешна.