Соцдем Владимир Изотов: старая Нарва под замком

В разгар туристического сезона нарвскую Ратушу, а вместе с ней и макет старого города — плод многолетнего кропотливого труда Федора Шанцына — было решено закрыть от туристов из-за несоответствий правилам пожарной безопасности. Депутат городского собрания от социал-демократов Владимир Изотов считает такое отношение властей к туризму безалаберным — ведь замечания от Спасательного департамента городские власти получают уже далеко не в первый раз, сообщает Социал-демократическая партия.

”Безусловно, ни в коем случае нельзя рисковать жизнью туристов… Но возникает вопрос: где нарвские власти были раньше? Неужели установить сигнализацию и противопожарные двери является таким титаническим трудом, который приходилось из года в год откладывать?”, — спрашивает Владимир Изотов.

Однако устранение недостатков опять отложено — здание стоит в плане реконструкции, поэтому заниматься пожарной безопасностью до ремонта, по мнению властей, нерационально. Отдельный вопрос вызывает необходимость закрыть от глаз туристов одну из самых уникальных достопримечательностей города — макет старой Нарвы, который можно было изучить в стенах Ратуши.

”О том, что Ратушу будут ремонтировать, было известно давно. Почему нельзя было заранее найти место для экспонирования макета? Почему об этом стали говорить только сейчас, в самый разгар туристического сезона?”, — недоумевает Изотов.

”Сначала был поставлен Нарвский музей под угрозу закрытия, теперь собираются запереть на замок макет старого города… Увы, но это ничто иное, как намеренный отказ от сохранения туризма в городе”, — считает Изотов.