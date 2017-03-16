Соцдем Антс Кутти: местные центристы намеренно губят Нарвский музей

"Коллектив Нарвского музея уже который месяц находится в подвешенном состоянии – урежет ли ему город финансирование в два раза и отправит половину сотрудников в Кассу по безработице или нет. Казалось бы, городские власти должны из кожи вон лезть, чтобы у этого пока еще мрачного сценария был как можно более светлый финал. Но нет, нарвские центристы делают все для того, чтобы было как в сказке – чем дальше, тем страшнее", - пишет председатель фракции соцдемов в Нарвском горсобрании Антс Кутти.

"Вопрос Нарвского музея был поднят на последнем заседании комиссии горсобрания по стратегическому планированию. Глава центристской фракции Алексей Воронов упрекнул председателя городского собрания в том, что тот общается на эту тему с министром культуры Индреком Сааром (государство является соучредителем ЦУ ”Нарвский музей”): а вот, мол, он, Воронов, с министром не общается и никому не советует. На этом обсуждение финансирования главного культурного объекта города закончилось: по-прежнему над сотрудниками висит угроза увольнения, закрытие галереи и сокращение времени работы музея, в том числе и самого замка. Но какая ж это проблема? Главное, чтобы с министром никто не общался. А то мало ли узнает он чего лишнего, нехорошо будет.

Напомню, что история началась в конце прошлого года, когда город в одностороннем порядке и по надуманным причинам решил урезать финансирование музея. Именно по надуманным, ведь главным аргументом урезания бюджета стало то, что якобы комиссия по культуре не может получить всю информацию о финансовой деятельности музея. Друзья, но это ведь абсурд! В совете музея состоят мэр Тармо Таммисте и вице-мэр Вячеслав Коновалов. Разумеется, были предоставлены все документы, которые запрашивал город.

Хочется обратиться к Центристской партии: вы в курсе, что творят ваши нарвские однопартийцы? Складывается впечатление, что они лишь прикрываются вашим именем, так как это выгодно, а на вашу программу и политику им абсолютно наплевать. И про то, что вы теперь вошли в правительство и министры из других партий (в том числе и Индрек Саар) являются вашими партнерами, они вообще напрочь забыли. Лично я нахожу сотрудничество центристов, соцдемов и отечественников на государственном уровне очень конструктивным и эффективным. Но почему же в Нарве (псевдо)центристам позволено такое вредительство?

К слову сказать, господин Воронов уже начал свою предвыборную кампанию, заявив на последнем заседании горсобрании, что в Нарве будет построен бассейн. Интересно, каким образом он собрался его строить без сотрудничества с министерствами? Или господин Воронов надеется обойтись сэкономленными на музее средствами?"