Соцдем Антс Кутти: центристы оставили Нарву без бассейна

"Теперь стало окончательно ясно, что центристское большинство Нарвского городского собрания под предводительством Алексея Воронова повернулось к нарвитянам спиной, решив не использовать возможность сотрудничества с Академией внутренней безопасности для строительства современного бассейна в нашем городе", — заявил Антс Кутти, председатель фракции социал-демократов в Нарвском горсобрании.

"Академия внутренней безопасности построит при своем Нарвском колледже бассейн с четырьмя дорожками, которым, как и тиром, смогут пользоваться и простые горожане. Городские власти сначала говорили, что со своей стороны вложатся в строительство дополнительных четырех дорожек, чтобы в итоге в нашем приграничном городе наконец появился нормальный новый бассейн. Но держи карман шире! Ранее выраженную мэрией и горсобранием поддержку перечеркнул глава фракции ”Единая Нарва” Алексей Воронов. Центрист говорит теперь о том, что город не нуждается в помощи государства, так как будет строить бассейн сам", — передает слова Кутти пресс-служба партии.

Кутти напоминает, что Воронов еще перед прошлыми муниципальными выборами 2013 года раздавал нарвитянам головокружительные обещания о том, что возглавляемое им городское предприятие Narva Vesi построит в Нарве аквапарк с 50-метровым бассейном.

"Не построило, — констатирует соцдем. — Но тогдашнее пустое обещание решили теперь отряхнуть от пыли и снова поставить на витрину предвыборной кампании. Невольно представляется, как кто-то мечтает о комплексе, украшенном неоновой вывеской ”Бассейн имени Алексея Воронова” и построенном, согласно тем же мечтам, на выторгованные у правительства деньги, которые, разумеется, никто не даст".

"Если же говорить серьезно, то Нарвское городское собрание могло бы вложить со своей стороны 2 миллиона евро на строительство дополнительных дорожек бассейна при колледже, — призывает Кутти. — В этом случае горожане уже через пару лет получили бы современный бассейн с восемью дорожками. Воронов же заблокировал эту дискуссию в горсобрании. Академия внутренних дел и так несколько месяцев вежливо ждала от Нарвы ответа и не объявляла начало архитектурного конкурса… Теперь же можно сказать, что поезд ушел, так как запланированное на 13 июля заседание горсобрания просто отменили".