Собственник нарвской таксофирмы предупреждает, что изменения требований к такси приведут к социальной катастрофе

В Евросоюзе экологический стандарт ”ЕВРО 5”, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, был введен для всех продаваемых автомобилей осенью 2009 года. То есть, если готовящиеся в Нарве изменения вступят в силу прямо сейчас, стать таксистом можно будет, только обладая автомобилем не старше 9 лет.
В этом как раз корень претензий к проекту властей.
”Теперь давайте посмотрим, к чему может привести это решение, если его все-таки протолкнут. По моему опыту, на наших дорогах машина, работающая в такси, ”убивается” в среднем за два года. Заработать на машину ”EURO 5”, работая только в такси, практически невозможно. Цена поездки этого сделать не позволит”, — говорит Валерий Федюшин.
Напомним, что большинство нарвских таксофирм работают по фиксированному тарифу ”2.50 евро — в любой конец города”.
”Подняв же цену, таксисты могут вообще остаться без работы. Следовательно, через два-три года в Нарве машин, подходящих под новые требования в таксобизнесе, почти не останется. Цена же, соответственно, однозначно рванёт вверх. И что делать дальше? Куда будем девать искусственно освобожденных от работы почти 500 нарвских таксистов и членов их семей? Как будут передвигаться наши горожане, если стандартная цена проезда на такси вдруг вырастет, например, до 5 евро? Большинству горожан такая услуга станет просто недоступна! Причём самый тяжелый удар будет нанесен по самому незащищённому слою населения, нашим пенсионерам, которые (внимание, господа депутаты!) традиционно дают самое большое количество голосов на выборах!” — предупреждает Федюшин.
Он убежден, что это чревато социальной катастрофой, так как нередки случаи, когда в такси в Нарве работают и муж, и жена.
”Таксисты — это наши горожане, и заставлять их покупать дорогущие машины, которые на наших дорогах превратятся в хлам за два года, просто аморально!”