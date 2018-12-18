Собственник нарвской таксофирмы предупреждает, что изменения требований к такси приведут к социальной катастрофе

Валерий Федюшин говорит, что появившаяся в СМИ информация о том, что власти Нарвы подготовили проект решения об изменении требований к такси, одно из которых касается стандарта ”ЕВРО 5”, свидетельствует о том, что либо они совершенно не понимают, на чем держится таксобизнес в Нарве, либо они сознательно хотят изменить конкурентную ситуацию не в пользу тех, кто работает в такси сегодня.

”Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, ссылаясь на Закон об общественном транспорте от 2015 года, оповещает, что Нарва приведет свой порядок выдачи лицензий на таксоизвоз в соответствие с действующим законом”, — обращает внимание руководитель таксофирмы, указывая, прежде всего, на то, что в законе об обязательности стандарта ”ЕВРО 5” ничего не говорится.

”Я внимательно перечитал ”Закон об общественном транспорте” за 2015 год, на который ссылается г-н Евграфов и не нашёл там ничего про требования стандарта "ЕВРО 5" к машине, используемой для работы в такси!” — подчеркивает Федюшин.

По его словам, информация о планах Нарвской горуправы произвела огромный резонанс и вызвала шквал обсуждений в среде таксистов, клиентов такси — в целом широких масс нарвитян.