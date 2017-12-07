Собирается ли все-таки Нарва претендовать на титул Культурной столицы Европы 2024 года?

В 2024 году одна из европейских культурных столиц снова будет в Эстонии. Министерство культуры и Союз городов Эстонии на прошлой неделе официально объявило конкурс для определения этого города, а комиссия по культуре Нарвского горсобрания, обсудившая вопрос подачи конкурсной заявки, считает, что Нарва должна претендовать на этот титул, но все будет зависеть, в конце концов, от того, будут ли заложены средства на подготовку заявки в бюджет следующего года.

В 2024 году титул европейской культурной столицы будет носить целых три города: один — из Австрии, второй — из государства Европейской ассоциации свободной торговли, страны-кандидата на членство в Европейском союзе, а третий — из Эстонии.

По словам руководителя отдела внешних связей Министерства культуры Кадри Яурам, подавать заявки могут все города Эстонии.

"Это конкурс, победа в котором не может быть единственной целью. Процесс участия в конкурсе дает городам, прежде всего, хорошую возможность повысить важность культуры как связующего материала между всеми другими областями городской жизни. Это даст возможность сформулировать долгосрочные цели, начиная с городского планирования, распределения инвестиций до привлечения общин в процессы принятия решений", — сказала Яурам.

Заместитель директора Союза городов Эстонии Тойво Риймаа также полагает, что фаза подачи своих кандидатур сама по себе может научить многому.

"По сравнению с конкурсом, начавшимся в 2005 году, открытость наших городов в контексте "Европейского союза" возросла. Учитывая тогдашний опыт, я осмеливаюсь предположить, что городов, которые будут стремиться стать культурной столицей, у нас будет достаточно. Для города это, конечно, тоже усилие, но оно обернется выгодой и вниманием, которое связано с пребыванием в орбите интересов всей Европы", — отметил он.

Предварительный отбор среди эстонских городов, желающих стать культурной столицей, будет проведен к октябрю 2018 года, а результаты окончательного отбора, то есть то, какой именно год станет культурной столицей 2024 года выяснятся годом позже, осенью 2019 года. Отбор осуществляет независимая экспертная комиссия, в которую Эстония может назначить до 2 представителей.

Как мы уже сообщали, в конце ноября в Нарву приезжала команда, инициировавшая обсуждение обсуждения вопроса о том, чтобы самый восточный город Эстонии претендовал на титул Культурной столицы Европы 2024 года, в эту команду вошли главный организатор фестиваля Tallinn Music Week Хелен Силдна, в прошлом вице-канцлер Министерства культуры и председатель совета Русского театра, ныне — координатор экспертной группы по развитию культурных и творческих индустрий Европейской комиссии Рагнар Сийль и Марис Хеллранд, отвечающая за коммуникации с иностранными медиа в рамках председательства Эстонии в Европейском Совете.

Силдна, Сийль и Хеллранд убеждали нарвских депутатов в том, что у Нарвы есть прекрасные шансы добиться этого титула, а также в том, что связанные с этим затраты окупят себя и город получит мощный толчок к развитию. Членов комиссии по культуре им удалось убедить — комиссия поддержала идею, но все теперь зависит от того, появится ли в бюджете Нарвы на 2018 год строчка, закладывающая расходы на подготовку заявки. А именно речь идет 63 тысячах евро (+НСО), одобрив которые, городские власти приняли бы на себя обязательства и по всем последующим необходимым расходам и действиям вплоть до 2024 года.

Председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов сказал Delfi, что лично он является сторонником того, чтобы Нарва поборолась за титул, так как видит в этом многие возможности для развития города.

”Даже если нам не удастся добиться титула, сама по себе подготовка заявки будет очень полезна. Со стороны Силдна, Сийль и Хеллранд мы получим экспертный взгляд на перспективы культурного развития города, что важно — взгляд извне, ”незамылившийся”, а также конкретное предложение системного подхода в развитии культурной сферы. Период подготовки — хороший шанс прозвучать на всю Эстонию и даже Европу, привлечь к Нарве внимание, а если нам все-таки удастся достичь цели, то я уверен, что город достойно будет носить титул Культурной столицы Европы и приобретет благодаря нему очень много”, — говорит Ефимов.

В то же время, по его словам, в рядах коалиции Нарвского горсобрания есть и скептики, которые считают, что перекос в сторону культуры может привести в ближайшие годы к недофинансированию других сфер.

”Конечно, тут очень важно соблюсти баланс”, — отмечает уверенный, что это возможно, председатель горсобрания.

Напомним, что Таллинн принял титул Культурной столицы Европы в 2012 году на фоне глобального экономического кризиса и потратил на соответствующие программы, проекты, мероприятия, на персонал в течение пяти лет чуть меньше 8 миллионов евро. Еще столько же поступило от государства, ЕС, спонсоров. Например, в случае чешского Пилсена (население — примерно 150 тысяч человек) ”столичный” бюджет в 2015 году составил 18 миллионов, из которых город опять же взял на себя половину.

В то же время, в 2015 году, бюджет программы культурной столицы в случае бельгийского города Монс достиг 72 миллионов евро.

Силдна, Сийль и Хеллранд, ссылалаясь на опыт предыдущих Культурных столиц ЕС, прежде всего Таллинна, утверждают, что каждый евро инвестиций в это дело приносит опосредованно четыре евро.